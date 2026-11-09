 Neslihan Atagül Doğulu’dan çocuklara ilk kitap

Uluslararası başarıları ve ödüllerle taçlanan oyunculuk kariyeriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Neslihan Atagül Doğulu, bu kez kendi kaleminden çıkan ilk çocuk kitabıyla okurlarıyla buluşuyor.



Elma Yayınevi’nden çıkan Bu Evde Bir Afet Var, yeni evine ve ailesine alışmaya çalışan meraklı, sevimli ve biraz da yaramaz bir köpeğin hikâyesini anlatıyor.

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