Dünyaca ünlü Fransız müzik kolektifi Nouvelle Vague, efsanevi grup Depeche Mode’un zamansız eserlerini yeniden yorumladığı yeni albümü A Date With Depeche Mode'u dinleyicilerle buluşturdu.

Nedime Girişken, dünyaca ünlü isimlerin buluştuğu bu prestijli projede Depeche Mode’un ikonik parçası Leave in Silence'ı seslendirerek uluslararası müzik sahnesine damga vurdu. 2003 yılında Marc Collin ve Olivier Libaux tarafından kurulan Fransız müzik kolektifi Nouvelle Vague; post-punk, new wave ve synth-pop döneminin kült şarkılarını bossa nova, caz ve farklı müzikal

renklerle harmanlayarak dünya çapında kendine özgü bir ekol yarattı. Grubun merakla beklenen yeni konsept albümü A Date With Depeche Mode, müzik dünyasının önde gelen uluslararası kadın vokallerini bir araya getiriyor.



Albümde Morcheeba’nın büyüleyici sesi Skye Edwards, Beth Hirsch, Mélanie Pain, Phoebe Killdeer, Flavia Coelho ve Fredrika Stahl gibi dünya çapındaki yıldızlarla birlikte yer alan Nedime Girişken, projedeki tek Türk vokal olarak Türkiye’yi uluslararası arenada başarıyla temsil ediyor.



UZUN ZAMANDIR İÇİMDE TAŞIDIĞIM BİR HAYAL GERÇEK OLDU

Farklı şehirlerde, ülkelerde ve sahnelerde edindiği derin müzikal deneyimi uluslararası bir boyuta taşıyan Nedime Girişken, projenin kurucusu ve müzikal direktörü Marc Collin ile çalışmaktan büyük gurur duyduğunu ifade etti.

İş birliğine dair duygularını paylaşan Girişken, şunları söyledi: "Müzik kariyerime böyle uluslararası bir iş birliği eklemenin heyecanını yaşıyorum. Nouvelle Vague, müzikal diliyle dünya çapında tanınan ve çok saygı duyduğum bir proje. Projenin kurucusu ve müzikal direktörü Marc Collin ile çalışmak, onun vizyonunun bir parçası olmak ve sesimi böylesine özel bir albümde duyurmak gerçekten onur verici. Albümde seslendirdiğim Leave in Silence, benim için sadece bir şarkı değil; uzun zamandır içimde taşıdığım bir hayalin gerçekleşmesi. Türk bir vokal olarak bu kadroda yer almak ve ülkemizi temsil etmek benim için tarif edilemez bir gurur. Bu güzel yolculuğu tüm müzikseverlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum."

Yeni albüm A Date With Depeche Mode tüm dijital platformlarda yayında.

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