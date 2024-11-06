Başrollerini Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe’nin paylaştığı İlk ve Son dizisinin güçlü kadrosunda yer alan başarılı oyuncu Naz Göktan, dizinin basın toplantısında samimi açıklamalarda bulundu.



Göktan, hayatında İlk ve Son ismine yaraşır şekilde “ilk ve son olacak kadar yoğun bir şiddet veya tutku yaşamadığını” belirterek dikkat çekti.

Renkli karakteri hakkında konuşan güzel oyuncu, “Dizide Güzel Gözlü Kız olarak kodlanan, dövmeleri ve marjinal tarzıyla farklı bir karakteri oynuyorum. Oynarken kendimde de keşfettiğim, beslendiğim birçok güzel parça buldum.



Karakterin bana benzemeyen yanlarıyla bütünleşmek ve her bölümde yeni bir şeyler keşfetmek işin en güzel tarafı,” dedi.

İNŞALLAH BİR GÜN MÜZİKALDE ŞARKI SÖYLERİM

Göktan, yakın zamanda rol aldığı Emin Alper’in film çekimlerinden Mardin’den döndüğünü belirtirken sanatsal kariyerine de değindi. “3 yaşımdan beri bale, dans ve halk oyunlarıyla ilgileniyorum, bu konuda kendime çok güveniyorum. Ancak şarkı söylemek başka bir dünya!



Konservatuarda aldığım derslerle kendimi test ettim, inşallah bir gün bir müzikalde şarkı söyleme fırsatım olur,” diyerek sahne tutkusunu dile getirdi.

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