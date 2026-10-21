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Naz Elmas'ın annesinin beyninde pıhtı attı

Naz Elmas'ın annesinin beyninde pıhtı attı

Naz Elmas'ın annesinin beyninde pıhtı attı

Naz Elmas'ın annesinin beyninde pıhtı attı.

Naz Elmas'ın annesinin beyninde pıhtı attı

Naz Elmas annesinin beynine pıhtı atması nedeniyle zor günler geçiriyor. Geçen hafta apar topar hastaneye kaldırılan Meral Elmas, tedavisinin iyiye gitmesi üzerine üç gün sonra normal odaya alındı.

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