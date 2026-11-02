Mustafa Uğur'a hem sahnede hem ekranda sevgi seli

Türk halk müziğinin usta ismi Mustafa Uğur, Beylikdüzü’ndeki dev sahne performansıyla göz doldururken, başrolünde yer aldığı yeni aile dizisiyle de izleyicilerden tam not almayı başardı.

Bundan 31 yıl önce müzik dünyasına damga vuran "Ölmem Mi" türküsüyle hafızalara kazınan ve yeşil sahalardan sahnelere transfer olan ünlü sanatçı Mustafa Uğur, dur durak bilmiyor.

Geniş ve zamansız repertuarıyla yediden yetmişe her kuşağın beğenisini kazanan usta yorumcu, İstanbul'daki sahne programında adeta gövde gösterisi yaptı. Beylikdüzü’nde ailelerin uğrak noktası olan ve İstanbul'un simgelerinden Gülhane Parkı gibi popülerleşen mekanların başında gelen Ciğerci İbo’da sahne alan sanatçı, kendisini dinlemeye gelen yüzlerce hayranına müzik ziyafeti sundu. Eski ve yeni eserlerini hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendiren Uğur, sergilediği canlı performansla sahnede devleşti.



EKRANLARIN YENİ GÖZDESİ OLDU

Müzik kariyerindeki başarısını ekranlara da taşıyan Mustafa Uğur, şu sıralar memleketi Gaziantep’te yoğun bir tempoda çalışıyor. Özel bir televizyon kanalında yayınlanan ve büyük bir ilgiyle takip edilen komedi aile dizisinin çekimlerine devam eden sanatçı, oyunculuk performansıyla da izleyicilerden büyük alkış alıyor.

Hem konserlerinde hem de TV projesinde sergilediği başarıyla adından söz ettiren Uğur, Beylikdüzü'ndeki gecenin sonunda kendisini yalnız bırakmayan, salonu tıklım tıklım dolduran tüm ailelere ve müzikseverlere teşekkürlerini iletti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.