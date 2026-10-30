 Musa Eroğlu'ndan sevindirici haber

Musa Eroğlu yaptığı açıklamayla tedavisinin olumlu yönde ilerlediğini söyledi.

Yaklaşık bir buçuk aydır Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde tedavi gören Musa Eroğlu sağlık durumu hakkında basın açıklaması yaptı; "Yaklaşık bir buçuk aydır yaşadığım sağlık sorunları sebebiyle Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesinde tedavi görmekteydim. Bugün, kontrollerimin tamamlanmasıyla tedavimin olumlu yönde ilerlediğini öğrendim.

Başvurduğum ilk andan itibaren doğru teşhis, zamanında müdahale ve titiz bir koordinasyonla yürütülen tedavi sürecim için, başta Sn. Mehmet Haberal olmak üzere, Sn. Emre Karakaya, Sn. Ayşe Elif Küpeli, Sn. Zeynep Çelebi, Sn. Turan Çolak, Sn. Nuretdin Suna ve ismini sayamadığım diğer değerli hekimlere, hemşirelere, hasta bakıcılara ve tüm hastane personeline yürekten teşekkür ediyorum. Sayenizde moralimi hep yüksek tuttum.

Bu süreçte beni yalnız bırakmayan, arayan, soran, güzel dileklerini eksik etmeyen tüm dostlarıma ve sevenlerime de ayrıca çok teşekkür ederim. Varlığınız bana büyük güç verdi.

Sizlerin sayesinde yeniden bulduğum bu enerjiyle, çok yakında sahne çalışmalarıma kaldığım yerden devam edeceğimi de mutlulukla paylaşmak isterim. Görüşmek üzere..."

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