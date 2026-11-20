Murat Boz, yeni şarkısı Dönemem'i müzikseverlerin beğenisine sundu.

Söz ve müziği kendisine, düzenlemesi Erhan Bayrak’a ait olan şarkı’nın video klibi Murat Joker yönetmenliğinde çekildi. Boz Production ve DMC etiketiyle yayımlandı. Duygusal atmosferiyle dikkat çeken şarkı Murat Boz’un besteci ve söz yazarı kimliğini bir kez daha ortaya koydu.

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