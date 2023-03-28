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Yves Rocher’den Yaşlanmanın Tüm Belirtilerine Karşı Eşsiz Çözüm: Anti-Age Global

Dünyaca ünlü Fransız bitkisel kozmetik markası Yves Rocher, yeni Anti-Age Global serisi ile yaşlanmanın tüm belirtilerine karşıeşsiz bir çözüm sunuyor. 

Moda ve Güzellik 28.03.2023, 17:17 28.03.2023, 17:23 Emrah
Yves Rocher’den Yaşlanmanın Tüm Belirtilerine Karşı Eşsiz Çözüm: Anti-Age Global

Gençlik ve yaşam kaynağı bitki kök hücrelerini içerisinde bulunduran, Bitki Tomurcuğu nektarı ile 72 saatte artan hücre yenilenmesi sağlayan Anti-Age Global serisi, 8 farklı yaşlanma karşıtı etki ile yaşlanmanın etkilerini silmenin kolay ve doğal yolunu sunuyor. Doğal formülleri ile cildinize ve doğaya duyarlı bakım sağlayan Yves Rocher, yaşlanmanın etkilerini silen etkin bitkisel çözümü ile cildinizin sıkılaşmasını ve aydınlanmasını sağlarken aynı zamanda kırışıklıkların giderilmesine de yardımcı oluyor.
  
Yves Rocher Anti-Age Global Gençleştirici ve Yenileyici Serum

İçeriğinde bitki kök hücrelerini bulunduran  Yves Rocher Gençleştirici ve Yenileyici Serum, cildi yoğun bir şekilde yenileyerek tüm yaşlanma belirtilerini düzeltmeye yardımcı oluyor. Cildin sıkılaşması, dolgunlaşması ve canlanmasını sağlayan bu serum aynı zamanda cilt dokusunu düzelterek kırışıklıkları önlüyor. %95’in üzerinde doğal içeriğe sahip olan, mineral yağ ve parabeniçermeyen Gençleştirici ve Yenileyici Serum geri dönüştürülebilir cam kavanozuyla doğaya saygılı bir cilt bakımı deneyimi sunuyor. Cildinize ışıltılı ve eşitlenmiş bir görünüm kazandırmasının yanı sıra diğer cilt bakım ürünlerinin de etkinliğini arttırıyor.

Yves Rocher Anti-Age Global Gençleştirici ve Yenileyici Gündüz Kremi

Cildi nemlendiren ve güzelleştiren Yves Rocher Gençleştirici ve Yenileyici Gündüz Kremi cildin pürüzsüzleşmesine ve ışıltı kazanmasına yardımcı oluyor. Nemlendirici dokusu ile ciltte ipeksi ve kadifemsi yumuşaklıkta bir etki bırakırken aynı zamanda cildin sıkılaşmasını sağlıyor. Tüm yaşlanma belirtilerini düzenleyen gündüz kremi güçlü ve canlı bir cilt sunarken aynı zamanda kırışıklık görünümünü de azaltıyor. Paraben, renklendirici ve mineral yağ içermeyen, formülü %93’in üzerinde doğal bileşenlerden oluşan bu krem sürdürülebilir ormanlardan elde edilen ambalajıyla doğaya duyarlı bir cilt bakımı imkanı sunuyor.


 
Yves Rocher Anti-Age Global Gençleştirici ve Yenileyici Çift Fazlı Onarıcı Gece Serumu

Bitki tomurcuğu nektarı konsantresi ve jojoba gibi değerli yağlar ile formüle edilmiş olan Yves Rocher Gençleştirici ve Yenileyici Çift Fazlı Onarıcı Gece Serumu cildi onarıp yenilerken aynı zamanda pürüzsüzleşmesini sağlıyor. Daha sıkı, yenilenmiş ve onarılmış bir cilt deneyimi sunarken kırışıklıkların azalmasına da yardımcı oluyor.%98’den fazla doğal içeriğe sahip olan serum ipeksi ve besleyici dokusuyla daha sağlıklı ve canlı bir cilde sahip olmanızı sağlıyor.
  
Yves Rocher Anti-Age Global Gençleştirici ve Yenileyici Gece Kremi

Cildin pürüzsüzleşmesini ve güçlenmesini sağlayan Yves Rocher Gençleştirici ve Yenileyici Gece Kremi ilk sabahtan itibaren cildeışıltısını geri kazandırırken çizgilerin görünümünü de hafifletiyor. İçeriğinde bitki kök hücrelerini bulunduran krem eriyen dokusu ile yenilenmiş bir cilt etkisi için anında kalıcı rahatlık hissi sağlıyor. %96’nın üzerinde doğal bileşenlerden oluşan yapısı ile cildin yenilenmesine ve tüm yaşlanma belirtilerinin düzelmesine yardımcı oluyor. Sürdürülebilir ormanlardan elde edilen ve geri dönüştürülebilen ambalajı ile doğaya saygılı bir cilt bakımı deneyimi sunuyor. 

Yves Rocher Anti-Age Global Gençleştirici ve Yenileyici Göz Kremi

Gözleri aydınlatarak daha genç bir görünüm kazanmasını sağlayan Yves Rocher Gençleştirici ve Yenileyici Göz Kremi ferahlatıcı jel dokusu ile göz çevresindeki hassas deriye zarar vermeden kırışıklık görünümünün azalmasına yardımcı oluyor. Ultra ferahlatıcıve benzersiz metal top aplikatörü ile göz kapaklarına uygulamayı kolaylaştırırken tüm yaşlanma belirtilerinin düzelmesini sağlıyor. Paraben, renklendirici, parfüm ve mineral yağ içermeyen formülüyle cildinize saygılı bir bakım deneyimi sunuyor.


 
Yves Rocher Anti-Age Global Gençleştirici ve Yenileyici Ton Eşitleyen, Leke Karşıtı 30 SPF Emülsiyon

Cildi UVA/UVB ışınlarına karşı koruyan Yves Rocher Gençleştirici ve Yenileyici Ton Eşitleyen, Leke Karşıtı 30 SPF Emülsiyon, ilk uygulamadan itibaren cilt tonunu eşitlemeye yardımcı oluyor. Beyaz tagua tohumu ve bitki tomurcuğu nektarı içeren emülsiyon, hafif ve parlak dokusuyla yaşlanma belirtilerinin düzelmesini sağlıyor. FSC sertifikalı karton ve geri dönüştürülebilir ambalajı ve paraben içermeyen formülü ile doğaya ve cildinize saygılı cilt bakımını size ulaştırıyor. 

Yves Rocher Anti-Age Global Gençleştirici ve Aydınlatıcı, Ton Eşitleyen, Leke Karşıtı Bakım Kürü 

Cildin aydınlanmasını ve yaşlanma belirtilerinin düzelmesini sağlayan Yves Rocher Gençleştirici ve Aydınlatıcı, Ton Eşitleyen, Leke Karşıtı Bakım Kürü ciltte ışıl ışıl bir görünüm sağlıyor. 35 günlük bakım için 35 kapsül içeren bakım kürü c vitamini türevleri ile zenginleştirilmiş içeriği ile cildi aydınlatırken ipeksi ve besleyici dokusu sayesinde cilde nazik bir bakım yapıyor. %97’den fazla doğalkaynaklı içeriğinde bitki tomurcuğu nektarı ve beyaz tagua tohumu olan bakım kürü cildinizde aydınlık ve lekesiz bir etki bırakıyor. 
 

#Yves Rocher #Magazin #Snobmagazin
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