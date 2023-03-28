Versace’den Çok Özel Bir Saat

Dünyaca ünlü markaların Türkiye’deki tek yetkili distribütörü Saat&Saat aracılığı ile satışa sunulan Versace’nin yeni modeli Versace Regalia, kaydırmalı tokalı paslanmaz çelikten üretilen örgü bant bilekliği, yeşil kadranı, kadranda saat 12:00 yönünde yer alan 3D Medusa imzası ve gold çerçevesi ile bir kez daha ihtişamlı saatler dünyasına damgasını vuruyor.

Çerçevenin iç kısmında kadran boyunca devam eden desenler, ekranda bulunan ikonik Versace logosu ve gold rakamlar ise modele hareket kazandırıyor.

Versace’nin en yeni tasarımları, Saat&Saat mağazalarında ve www.saatvesaat.com.tr adresinde satışa sunuluyor.



