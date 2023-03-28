Son Dakika

Vakkorama’dan Özgür ve Yaratıcı Yeni Koleksiyon

İlhamını evrene duyduğu aşktan alan özgürlük hissi, Vakkorama 2023 İlkbahar / Yaz sezonunun yaratıcısı oluyor. Doğaya, cesarete ve sonsuz hayale seslenen tasarımlar ise yaz boyu yüksek enerji sunuyor. 

Moda ve Güzellik 28.03.2023, 16:35 28.03.2023, 16:37 Emrah
Vakkorama’dan Özgür ve Yaratıcı Yeni Koleksiyon

Vakkorama, barış, aşk ve özgürlük temaları ile hazırladığı yeni sezonunda moda tarihinin özgür ruhlu zamanlarına uzanan bir duyguyu yansıtıyor. İlhamını aşk yazının felsefesiyle birlikte barış, sevgi ve mutluluk kelimelerinin gücünden alan yeni sezon; doğayı, müziği ve cesur bir stili özgür ruhuyla yeniden yorumluyor.

Vakkorama’nın yeni sezon dışa vurumunda, ‘hippi’ kültürünün sevgi algısından yansıyan soyut tasarımlar ve çiçek desenleri dikkat çekiyor. Beraberlik hissiyle güçlenen genç zihinlere duyulan umudun, sanat yoluyla vurgulanarak yaratıcı ifadenin altının çizildiği sezonun odağında ise evren yer alıyor. Koleksiyon boyunca, renk blokları ve illüzyonist çizgilerin öne çıktığı tasarımlar dinamik bir çizgiyi ortaya koyuyor. Mutluluğu ve barışı vurgulayan Vakkorama koleksiyonu, 2023 İlkbahar/Yaz sezonunda geçmişin döngüsünden esinlenen bir aşk yazı çağrısında bulunuyor. 
 
Vakkorama yeni sezonunda rengarenk tasarımlarıyla yaza, aşka ve beraberliğe sınır tanımayan bir stil sunuyor.

#Vakkorama #Magazin #Snobmagazin
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 60
2. Fenerbahçe 24 54
3. Beşiktaş 25 49
4. A.Demirspor 25 45
5. Trabzonspor 25 44
6. Başakşehir 24 41
7. Kayserispor 25 38
8. Konyaspor 25 34
9. Karagümrük 24 31
10. Antalyaspor 25 28
11. Alanyaspor 25 28
12. Sivasspor 25 27
13. Kasımpaşa 25 26
14. Gaziantep FK 25 25
15. Ankaragücü 24 25
16. İstanbulspor 24 24
17. Giresunspor 24 23
18. Hatayspor 24 23
19. Ümraniye 25 22
Takımlar O P
1. Samsunspor 28 60
2. Eyüpspor 27 53
3. Rizespor 26 49
4. Sakaryaspor 27 49
5. Pendikspor 26 47
6. Keçiörengücü 27 47
7. Bodrumspor 27 42
8. Manisa FK 26 42
9. Boluspor 27 41
10. Bandırmaspor 26 40
11. Göztepe 26 38
12. Tuzlaspor 27 28
13. Erzurumspor 26 25
14. Altay 27 25
15. Adanaspor 27 25
16. Altınordu 26 20
17. Gençlerbirliği 26 18
18. Denizlispor 27 17
19. Yeni Malatyaspor 27 16
Takımlar O P
1. Arsenal 28 69
2. M.City 27 61
3. M. United 26 50
4. Tottenham 28 49
5. Newcastle 26 47
6. Liverpool 26 42
7. Brighton 25 42
8. Brentford 27 42
9. Fulham 27 39
10. Chelsea 27 38
11. Aston Villa 27 38
12. Crystal Palace 28 27
13. Wolves 28 27
14. Leeds United 27 26
15. Everton 28 26
16. Nottingham Forest 27 26
17. Leicester City 27 25
18. West Ham United 26 24
19. Bournemouth 27 24
20. Southampton 28 23
Takımlar O P
1. Barcelona 26 68
2. Real Madrid 26 56
3. Atletico Madrid 26 51
4. Real Sociedad 26 48
5. Real Betis 26 45
6. Villarreal 26 41
7. Athletic Bilbao 26 36
8. Rayo Vallecano 26 36
9. Osasuna 26 34
10. Celta Vigo 26 34
11. Mallorca 26 32
12. Girona 26 31
13. Getafe 26 29
14. Sevilla 26 28
15. Cadiz 26 28
16. Real Valladolid 26 28
17. Espanyol 26 27
18. Valencia 26 26
19. Almeria 26 26
20. Elche 26 13