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Uzayda Defile
Xr teknolojisinin bütün ileri teknikleri kullanılarak Türkiye’nin tek Sanal Prodüksiyon Stüdyosu'nda ilk defile gerçekleşti. Ay, Mars ve Büyük Patlama olmak üzere üç farklı konsepte yapılan ve izleyenlerin adeta uzaydaymış hissine kapıldığı defilede Türk model olarak Duygu Çakmak yer aldı
Moda ve Güzellik 06.07.2022, 13:00 06.07.2022, 13:02 arif hür
Saeed Mallas ve Bilal El Dana ‘nın hazırladığı koleksiyonun sergilendiği bu defile İron Project’in kurucusu İranlı prodüktör Farzam Feyzaghaei tarafından düzenlendi.
Duygu Çakmak güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerinde topladı.
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