Ünlülerin Doktorundan Aldatılan Kadınlara İntikam Botoksu!

Ayşe Akman, şiddet ve aldatılma mağduru kadınlarla dayanışma kapsamında sınırlı sayıda ücretsiz ‘intikam botoksu’ hediye ederek, geri kalan hemcinsleri için de %50 indirim uygulayacağını açıkladı.

Ayşe Akman “İntikam Botoksu, kocası tarafından şiddet ya da aldatma yoluyla mağdur edilmiş kadınlar için yaptığımız bir güç birliğidir. Botoks uygulaması ile güzelleşirken depresyon bulgularımız azalmakta ve yüksek tansiyonumuz düşmektedir. Hal böyle olunca botoksun genel sağlığımız ile ilgili faydaları da saymakla bitmez. Kadınlar daha güçlü olmak için dayanışmalıdır. Biz de bu konuda üzerimize düşen görevi yapmak adına, kocası tarafından mağdur edilmiş kadınlarımız için ‘intikam botoksu’nu kliniğimizde sınırlı sayıda ücretsiz ve ardından yüzde 50 indirimli olarak yapacağız. Tüm danışanlarımızı kendilerini ruhen ve bedenen daha iyi hissetmeye bekliyoruz” şeklinde konuştu.

