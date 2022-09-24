Ünlüler Kleopatra formülüyle gençleşiyor 

Kıkırdak gibi dokularda dahi doku onarımı yapan ,dokuların sağlıklı olmasini destekleyen, damarların onarımına etki eden, bir madde olan TB-500 ile hazırlanan ‘gençlik iksiri’ Türkiye’de de sanat ve sosyete camiasından pek çok kişiye uygulandı.

Uzman Estetisyen-Eğitmen Nihan Bozatlı, “Bu gençlik iksirinin içerisinde cildin en etken maddesi olarak ön plana çıkan peptidler, cildin yeniden nemlenmesine yardımcı olacak hyalüronik asit yer alıyor. Aynı zamanda cildin daha da genç hale dönüşmesine katkı sağlayan bitki ekstreleri bulunuyor” dedi. Gençlik aşısı olarak da adlandırılan iksirin içerisinde en etkili maddenin TB-500 olduğunu dile getiren Nihan Bozatlı şunları dile getirdi: “Gözaltı ve çevresi, tüm yüz, boyun, dekolte ve ellere gönül rahatlığıyla yapılan ve olumlu sonuçlar alınan Kleopatra Gençlik İksiri’nin içerisindeki TB-500esasında cok guclu bir doku onarici ve hucre yenileyici bir maddedir. TB-500, kıkırdak gibi dokularda bile kan damarlarının büyümesini destekler. Hücre büyümesini teşvik ederek, TB-500 sadece doku tamirinde yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda daha kapsamlı ve eksiksiz bir onarım sağlamaya yardımcı olur. Yapilan klinik calismalara göre TB-500'ün, kılcal damar oluşumunu başlattığı, kalp kasını koruduğu ve kalp hücrelerinin yeniden canlandırdığı ve kalp hücre ölümlerini engellediği tespit edilmiştir. Kısacası, TB-500, hücreleri hasara karşı koruyabilir ve meydana gelen hasar sonrası hücre onarımını teşvik edebilir.”

YÜZDEKİ İNCE ÇİZGİLERİ YOK EDİYOR

Hücre hasarını onaran ve önleyen bu etken madde sayesinde iksirin uygulama yapılan bölgede olumlu sonuçlar doğurduğunu söyleyen Uzman Estetisyen-Eğitmen Nihan Bozatlı, “Kleopatra gençlik iksiri sayesinde yılları saymayı bırakacak hep genç kalacaksınız. Sürekli genç kalayım, olduğumdan büyük durmayayım ya da yaşımı göstermeyeyim diyorsanız bu uygulama tam size göre. Eğer ki cildiniz nemi kaybetmişse bu uygulama tekrardan cildinizin nemi geri kazanmasına olanak sağlar. Daha dirençli, parlak ve bir o kadarda canlı bir cilde sahip olmanıza katkı sağlar.”

Uzman Estetisyen-Eğitmen Nihan Bozatlı “İksirin en çok cezbedici taraflarından birisi ince çizgileri bile düzenli kullandıktan sonra yok ediyor oluşudur. Normal şartlarda yüz bölgesinde var olan ince çizgilerin kaybolması çok kolay olmaz. Bu ince çizgilerin giderilmesi adına çoğu zaman estetik operasyonlara bile başvurulmaktadır. Ürünün içeriğinde ise hyalüronik asit bulunur. Bu madde, cildinizin çok fazla gereksinim duymuş olduğu nem ve bakımı kazandırmasına yardımcı olur. Bu sayede cildiniz yeniden kendine gelir ve canlanır. Yaşlanmaya ‘dur’ demeye başlar” dedi.

