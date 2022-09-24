Türk modacıya Atina’da ödül

Dünyaca ünlü moda kanalı Fashion TV’nin Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat'ın Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlediği “Fashiontv Awards” ödül töreninde Türk modacı Cafer Andıç, "En İyi Çıkış Yapan Yerel Modacı" ödülünü aldı. İlk kez bir Türk moda tasarımcısının ödül aldığı tören, başkent Atina’daki tarihi Akropolis'te yapıldı. Gecede bir de defile yapan Cafer Andıç, Yunan modacılarının ve sosyetesinin beğenisi kazandı.

Türkiye’de yaptığı sıra dışı beğeni toplayan moda organizasyonları ve tasarımları ile dikkat çeken modacı Cafer Andıç’a Yunanistan'ın başkenti Atina’da düzenlenen “Fashiontv Awards” ödül töreninde "En İyi Çıkış Yapan Yerel Modacı" ödülü verildi. Dünyaca ünlü moda kanalı Fashion TV’nin Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat'ın tarihi Akropolis’te düzenlediği ve Fashion TV sahibi Michael Adam’ın da katıldığı organizasyona davet edilen Cafer Andıç büyük bir heyecan yaşadığını söyledi.

En son geçtiğimiz Haziran ayında Tekirdağ’daki bir lavanta bahçesinde oldukça ses getiren ve birbirinden ünlü mankenlerin podyuma çıktığı defileye imza atan Cafer Andıç, gecede bir de tasarımlarını sergilediği defile yaptı. Yunanlı modacıların ve sosyetesinin dikkatini üzerine çeken Cafer Andıç “Böyle önemli bir organizasyonda yer almak ve tasarımlarımla buradaki herkesin dikkatini çekmek gerçekten heyecan verici. Fashion TV ailesine emeklerimi gördükleri ve takdir ettikleri için çok teşekkür ederim” dedi.