Sevgililer Günü’nde Güzelliğinizi Dolgun Dudaklar ve Çekici bir Yüz ile Tamamlayın

Dudaklar ve çene bölgesi hem estetik açıdan hem de fonksiyonel açıdan yüzdeki en önemli noktalardan birisi. Hemen hemen her kadın dolgun dudaklara ve çekici bir yüze sahip olmak ister. Yüzün estetik görünümünde büyük etkiye sahip olan dudaklar ve çene estetiği uygulamaları, son dönemin en çok tercih edilen medikal estetik uygulamaları.

Medikal Estetik Hekimi Yasemin Savaş, kadında dişiliğin ve çekiciliğin özellikle belirleyicisi olan dudak ve çene bölgesi estetiği için, daha çekici olmak ve yüze daha genç bir görünüm katmak için özel geliştirilmiş hyalüronik asitli dolgular kullanıldığını, bu uygulamaların kişinin doğallığını bozmadan çok daha çekici ve daha genç gösterdiğini söylüyor.

Doğal bir dokunuş ile 'Dudak Dolgusu'

Dudaklar hem estetik açıdan hem de fonksiyonel açıdan yüzdeki en önemli noktalardan birisidir. Daha çekici ve yüzünüze daha genç bir görünüm katmak için dudaklarda, dolgu özel geliştirilmiş hyalüronik asitli dolgular kullanılır ve doğal bir görünüm elde edilir. Etkisi geçici olmasına rağmen işlemin kısa sürede, acısız uygulanması ve tekrar edilebilir olması dudak dolgusu tedavisini ön plana çıkarır. Dudak dolgusu işlemi ile dudak dolgunlaşır, dudak sınırları belirginleşir ve dudak daha simetrik bir görünüme sahip olur. Hacim kazanan dudaklar sayesinde kadınlar daha mutlu ve özgüven sahibi olurlar. Dolgun dudaklar daha genç bir görünüm sağlar, gülüş estetiğine katkıda bulunur. Dudak dolgularında uygulanan yöntem ve dolgu maddesi aynı olmasına rağmen dudağın tipine göre dudak şekline göre farklı isimler verilebilir: Afrodit dudak dolgusu, Venüs dudak dolgusu, Fransız dudak dolgusu, Hera dudak dolgusu, Rus dudak dolgusu gibi.

Dudak dolgusu hangi amaçla yapılır?

Dudak dolgusunu isteyen herkes yaptırabilir. En sık dudak dolgunlaştırma, dudak şekillendirme ve dudak kontürünün belirginleştirilmesi amacıyla yapılmakla birlikte, dudak asimetrilerinin düzeltilmesi, dudak üzerindeki ince çizgilerinin giderilmesi ve dudak kenarı sarkmalarının azaltılmasında da kullanılmaktadır.

Ayrıca, yaşlanmayla birlikte dudaklarda da hyaluronik asit kaybı olur ve dudağın volümü, dolgunluğu azalarak incelir. Nemini kaybeden dudağın pembe kısımda solma meydana gelir, dudaklar yassılaşır, uzar ve sarkar. Dudak kıvrımları ise yüksekliğini kaybedebilir. 'Eros Yayı' denilen kıvrım yaşla birlikte giderek düzleşir. Bu değişiklikler yüze daha yaşlı, sinirli ve yorgun bir ifade verir. Yaşlanmayla beraber dudaklarda görülen deformasyonların bir kısmı ve asimetriler gençlerde de yapısal olarak görülebilir.

Bu deformasyonların çoğu dudak dolguları ve dudak aşıları ile düzeltilebilir. Böylece yüz çok daha genç ve sağlıklı görünür.

Dudak dolgusunun etkileri nasıldır?

Uygulamadan hemen sonra dudakların hacmi artar, dudak konturu ve köşeleri belirginleşir. Hyalüronik asit, su tutma özelliği yüksek bir madde olduğundan, dolgu uygulaması sonrasında dudaklar daha nemli ve daha pembemsi görünür.

Daha Çekici bir yüz isteyenlere 'Çene Estetiği'

Çene estetiği yüzün imajını etkileyen en önemli yerlerden biridir. Çünkü yüzde altın oran denilen bir oran vardır. Örneğin alın bölgesi bir birim, burun bölgesi bir birim iken, alt yüz de bir birim olmalıdır. Çenenin çok uzun ya da kısa olması, önde ya da geride olması bu oranı değiştirir. Çene estetiği için en sık tercih edilen yöntem ise çene dolgusu yöntemidir. Özellikle çene eşitsizlikleri, asimetriler ya da çene ucu belirginliğinin olmaması, kişinin güçlü yüz yapısı üzerinde negatif etki oluşturabilir. Çene anomalilerinin belki de en sık gözleneni çene ucunun normalden küçük ve geride olmasıdır. Bu durumda en uygun yöntem çene ucuna dolgu uygulanan çene dolgusudur. Çene dolgusu uygulandığında kişinin direkt olarak çenesinde bir belirginleşme ve büyüme hissedilir. Çene ucunun daha da belirginleşmesiyle estetik bir yüz elde edilir.

Çene dolgusu yönteminde en büyük avantajlardan biri kişinin hemen sosyal hayatına dönebilmesi ve aynada hemen baktığında sonuç alabilmesidir. Dolgunun tam olarak çeneye oturması 1 haftayı bulabilir. Çene dolgusunun kalıcılığı diğer tüm dolgularda olduğu gibi kişiye göre değişmekle birlikte 12 aydır.