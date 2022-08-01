Saç eğitim uzmanı il il gezip ders veriyor

Şahancıoğlu Kozmetik ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonda, çevre il ve ilçelerden yüksek katılım sağlayan Danışman Salonlar, program sonunda özel sertifikalara ve bilgilere sahip oldular.

Proxy Profesyonel Marka Elçisi ve Firma Eğitmeni Mehmet Kurtdağı, Ümit Şahancıoğlu’na bu görevi ona layık gördüğü için teşekkür etti.

"SIRADA DİĞER EĞİTİMLER VAR"

Ürünlerin uygulamalı tanıtımlarını yapan Mehmet Kurtdağı’na büyük destek verdiklerini söyleyen Şahancıoğlu Kozmetik sahibi Ümit Şahancıoğlu, “Sırada İstanbul ve diğer illerde düzenleyeceğimiz eğitimler var, Tüm kuaför dostlarımızı Proxy profesyonel ürünleriyle tanıştırmayı hedefliyoruz" dedi.

Mesleki Gelişim ve Erkek Saç Kesim Eğitimleri veren Mehmet Kurtdağ , bu kez Sakarya Akyazı’daydı. İşletme Sahibi Adem Açıkgöz, almış oldukları eğitim sayesinde ekip olarak Sakarya ve Akyazı Bölgesi halkına artık Kişiye Özel Saç Kesim Hizmetleri sunacaklarını söyleyerek Mehmet Kurtdağı’na şükranlarını iletti.