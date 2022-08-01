Saç eğitim uzmanı il il gezip ders veriyor
Erkek Saç Kesim Eğitmeni Mehmet Kurtdağı, Ege Bölgesi Danışman Salonlara Özel İzmir Balçova’daki erkek kuaför salonlarına ileri düzey kesim teknikleri eğitimi verdi. İşte detaylar...
Şahancıoğlu Kozmetik ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonda, çevre il ve ilçelerden yüksek katılım sağlayan Danışman Salonlar, program sonunda özel sertifikalara ve bilgilere sahip oldular.
Proxy Profesyonel Marka Elçisi ve Firma Eğitmeni Mehmet Kurtdağı, Ümit Şahancıoğlu’na bu görevi ona layık gördüğü için teşekkür etti.
"SIRADA DİĞER EĞİTİMLER VAR"
Ürünlerin uygulamalı tanıtımlarını yapan Mehmet Kurtdağı’na büyük destek verdiklerini söyleyen Şahancıoğlu Kozmetik sahibi Ümit Şahancıoğlu, “Sırada İstanbul ve diğer illerde düzenleyeceğimiz eğitimler var, Tüm kuaför dostlarımızı Proxy profesyonel ürünleriyle tanıştırmayı hedefliyoruz" dedi.
Mesleki Gelişim ve Erkek Saç Kesim Eğitimleri veren Mehmet Kurtdağ , bu kez Sakarya Akyazı’daydı. İşletme Sahibi Adem Açıkgöz, almış oldukları eğitim sayesinde ekip olarak Sakarya ve Akyazı Bölgesi halkına artık Kişiye Özel Saç Kesim Hizmetleri sunacaklarını söyleyerek Mehmet Kurtdağı’na şükranlarını iletti.
Sizce hangi çift evliliğe daha yakın?
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
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|2. Alanyaspor
|0
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|3. Ankaragücü
|0
|0
|4. Antalyaspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
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|6. Karagümrük
|0
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|7. Fenerbahçe
|0
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|8. Galatasaray
|0
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|9. Gaziantep FK
|0
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|10. Giresunspor
|0
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|11. Hatayspor
|0
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|12. Başakşehir
|0
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|13. İstanbulspor
|0
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|14. Kasımpaşa
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|15. Kayserispor
|0
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|16. Konyaspor
|0
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|17. Sivasspor
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|18. Trabzonspor
|0
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|19. Ümraniye
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|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
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|2. Altay
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|3. Altınordu
|0
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|4. Bandırmaspor
|0
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|5. Bodrumspor
|0
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|6. Boluspor
|0
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|7. Denizlispor
|0
|0
|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Eyüpspor
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
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|2. Arsenal
|0
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|3. Aston Villa
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|4. Brentford
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|5. Brighton
|0
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|6. Chelsea
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|7. Crystal Palace
|0
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|8. Everton
|0
|0
|9. Fulham
|0
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|10. Leeds United
|0
|0
|11. Leicester City
|0
|0
|12. Liverpool
|0
|0
|13. M.City
|0
|0
|14. M. United
|0
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|15. Newcastle
|0
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|16. Nottingham Forest
|0
|0
|17. Southampton
|0
|0
|18. Tottenham
|0
|0
|19. West Ham United
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|20. Wolverhampton Wanderers
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|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
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|2. Athletic Bilbao
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|3. Atletico Madrid
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|4. Barcelona
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|5. Cadiz
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|6. Celta Vigo
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|7. Elche
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|8. Espanyol
|0
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|9. Getafe
|0
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|10. Girona
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|11. Mallorca
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
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|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
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