Nocturne Kayak Şıklığını Zirveye Taşıyor

Hazır giyim sektörünün en yenilikçi temsilcilerinden Nocturne; 2023 kışında ilk kez Skiwear koleksiyonunu lanse ediyor. Çarpıcı renk skalası ve otantik tasarım detaylarıyla farklılaşan parçalar arasında, kayak performansına eşlik edecek tulum, pantolon ve montların yanı sıra apres ski keyfine şıklık getirecek triko, body, tayt, gömlek ve etek-ceket takımları da mevcut.





Lila ve neon yeşilin etkileyici kombinasyonunu ortaya koyan koleksiyonun en ilgi çekici modellerini, N logolu modeller oluşturuyor. Siyah tulum ile oversize puffer mont ve yelekler desenli tasarımlara yalın bir dokunuş yaparken, 90’ların dinamizmini yansıtan yelek ve pantolonlar düz renklere enerjik bir hava katıyor. Renk bloklarının hakimiyetindeki gömlek-pantolon eşleşmeleri, degrade gömlek-ceketler ve kaz ayağı desenli tulumlar, koleksiyonun heyecan verici ritmini daha da artırıyor. Kontrast dokuların flörtüne, bol kesim hırka ve ceketlerde rastlamak mümkün. Parlak ve N logolu puffer botlar ise dağ stiline Nocturne imzasını atıyor.



