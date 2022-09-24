New York’tan ödülle döndü

Fashion Group International tarafından New York’ta düzenlenen giyim, aksesuar, güzellik dahil olmak üzere moda endüstrisinde başarı gösteren marka ve tasarımcılar verilen ödül, bu yıl bir Türk modacıya verildi.

Modanın ”Altın Küresi” olarak kabul edilen (Uluslararasi Moda Grubu)”FGI Rising Star” Yılın Erkek Giyim Tasarımcısı ödülü Peyman Umay’a verildi. Yeni leisure koleksiyonu PEYMAN UMAY R-T-W ile Amerika ve Meksika moda severlerine gönlüne taht kuran genç modacı aldığı ödül ile ülkemizi gururlandırdı.