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Modacı Merve İzmir’den Yeni Marka
Başarılı modacı Merve İzmir, couture tasarım ile hazır giyimi bir araya getiren projesiyle Ginna Couture markasını yarattı.
Moda ve Güzellik 04.03.2023, 15:43 Emrah
Son zamanlarda hem kendi tasarladığı hem de yurt dışı moda dünyasını takip ederek Türkiye’de tasarladığı bir birinden özel tasarımlarıyla adından söz ettiren genç ve başarılı modacı Merve İzmir moda ve tasarımdaki yeteneklerini pekiştirerek couture tasarım ile hazır giyimi bir araya getiren projesiyle Ginna Couture markasını yaratarak moda dünyasında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Türkiye’de hem magazin hem de cemiyet hayatında birçok tanınmış isimleri giydirerek hem kendini hem de sıfırdan yarattığı Ginna Coutere markasını sessiz sedasız büyüterek yoluna devam eden Merve İzmir Ayrıca kişiye özel stil danışmanlığı ve styling hizmeti de sunuyor.
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