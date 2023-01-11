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L’oréal Grup’tan Ces 2023 İnovasyon Ödüllü İki Yeni Güzellik Teknolojisi

Sınırlı el ve kol hareket kabiliyetine sahip kullanıcılar için tasarlanmış, dünyanın ilk elle kullanılan bilgisayarlı makyaj aplikatörü HAPTA ve kullanıcılara saniyeler içinde yüz şekillerine göre kaş görünümü sunan türünün ilk örneği akıllı kaş makyajı aplikatörü L'Oréal Brow Magic; L'Oréal Grup’un Tekno-Güzellik vizyonunu yansıtan en yeni örnekler olarak güzellik tutkunlarıyla buluşuyor.

Moda ve Güzellik 11.01.2023, 19:15 Emrah
L’oréal Grup’tan Ces 2023 İnovasyon Ödüllü İki Yeni Güzellik Teknolojisi

L'Oréal Grup, güzelliğe erişimi kolaylaştıran iki yeni teknolojisiyle CES 2023'te İnovasyon Ödülü’nün sahibi oldu. Grup; sınırlı el ve kol hareket kabiliyetine sahip kişilerin güzellik ihtiyaçlarını geliştirmek için tasarlanmış ilk elle kullanılabilir, ultra hassas bilgisayarlı makyaj aplikatörü HAPTA ve kullanıcılara saniyeler içinde özelleştirilmiş kaş görünümleri sağlayan ilk ev tipi elektronik kaş makyajı aplikatörü L'Oréal Brow Magic’i kullanıma sunuyor.

L'Oréal Grup CEO'su Nicolas Hieronimus, "Bizim için güzelliğin geleceği kapsayıcı ve bu geleceği, teknolojinin yardımıyla daha erişilebilir hale getiriyoruz. Bu yıl CES'te tanıttığımız iki yeni teknoloji, şirketimizin ana amacını yansıtıyor: Dünyayı Hareket Geçiren Güzelliği Yaratmak" dedi.

L'Oréal Grup Araştırma, İnovasyon ve Teknoloji’den Sorumlu Başkanı Barbara Lavernos, "Kapsayıcılık, inovasyon ve Tekno-Güzellik, stratejimizin merkezinde yer alıyor. Her bireyin istek, beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayan yeni teknolojiler geliştirmeye kendimizi adıyoruz” dedi.

HAPTA

Dünya çapında yaklaşık 50 milyon kişi sınırlı motor becerileriyle yaşıyor. Bu da makyaj yapmak gibi bazı günlük hareketleri zorlaştırıyor. L'Oréal Grup’taki bilim insanlarının geliştirdiği HAPTA, sınırlı el ve kol hareket kabiliyetine sahip kullanıcılar için elde taşınabilir, ultra hassas bir akıllı makyaj aplikatörü olarak öne çıkıyor ve kullanıcılara evde kolaylıkla ruj sürme olanağı sunuyor. Sağlık teknolojileri şirketi Verily tarafından geliştirilen teknoloji, sınırlı el ve kol hareket kabiliyetine sahip bireylere güvenli ve bağımsız bir deneyim yaşama imkanı tanıyor. 

HAPTA; kullanıcıya gelişmiş bir hareket aralığı, artan kullanım kolaylığı ve özelleştirilebilir aksesuar kombinasyonu sunuyor. 360 derece dönüş ve 180 derece esneme imkanına sahip, kolay ergonomik kullanım sağlayan manyetik bir ek ile donatılan cihaz, tek tıkla kullanıcının amaçlanan konumu sezgisel olarak ayarlamasına, kullanım sırasında konumda kalmasına ve ileride kullanmak üzere özelleştirilmiş ayarlara kilitlenmesine izin veriyor. HAPTA, üç saatte tamamen dolan bir pil ve bir saatlik sürekli kullanım yani yaklaşık 10'dan fazla uygulama sağlayan şarj cihazını da barındırıyor. HAPTA, ilk olarak bu yıl L'Oréal Grup markalarından Lancôme’da uygulanacak. 

L'Oréal Brow Magic 

İstenen kaş görünümüne ulaşmak birkaç ürün, fazlasıyla vakit ve uzmanlık gerektirebiliyor. Kesin sonuçlar içinse microblading gibi pahalı profesyonel hizmetler gerekiyor. L'Oréal Brow Magic ile güzellik meraklıları, doğal kaşlarına ve yüz özelliklerine göre evde kişiselleştirilmiş bir kaş görünümü elde edebiliyor.
L'Oréal Grup’un kalıcı olmayan dövmelerde öncü teknoloji şirketi Prinker ile birlikte geliştirdiği L'Oréal Brow Magic, profesyonel sonuçları evde erişilebilir hale getiriyor. 2.400 küçük nozul (çıkış ucu) ve 1.200 damla baskı çözünürlüğüne sahip bir teknoloji kullanan ve tüketicilere saniyeler içinde en hassas kaş şeklini sağlayan L'Oréal Brow Magic, ilk elde taşınabilir, hafif, elektronik kaş makyajı aplikatörü olma özelliğini taşıyor. 

L'Oréal Grup’un Modiface AR teknolojisine sahip olan L'Oréal Brow Magic, kullanıcının yüzünü tarıyor ve mikro kaplama, mikro gölgeleme veya dolgu efektleri için önerilerde bulunuyor.
L'Oréal Brow Magic nasıl kullanılıyor?

● L'Oréal Brow Magic uygulamasını açın ve Modiface kaş okuyucu ile yüzü tarayın.
● İstediğiniz şekli, kalınlığı ve efekti seçin.
● L'Oréal Brow Magic bazını kaşların üzerinden geçirin.
● Yazıcıyı tek bir süpürme hareketiyle kaş boyunca hareket ettirin.
● Görünümü sabitlemek için bir son kat uygulayın.
L'Oréal Brow Magic tarafından oluşturulan kaş görünümü, standart bir makyaj temizleyici ile kolayca çıkarılıyor. L'Oréal Brow Magic'in 2023 yılı içerisinde kullanıcılarla buluşması bekleniyor.
 

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