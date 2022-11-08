L’Occitane’ın yılbaşı dünyasında duyusal sürprizler ve beklenmedik karşılaşmalar var!

Sezonun tüm büyülerinin içinde olduğu yılbaşı kutuları ile sadece günleri saymayacak, resimli, sihirli labirentin içinde saklı 24 hazineyi avlayacağınız, her gün bir başkasını keşfedeceğiniz ikonik yüz, vücut ve saç ürünlerinden ister kendinize, ister özel birine sürpriz yapabileceksiniz. Bu yıl siz de hem sihirli başlangıçlar sunan takvimlerle hem de Shea Golden Latte, Shea Chestnut ve Verbena Mandarin kokularıyla da tanışabilirsiniz.

Bu yıl odak, atık ve karbon ayak izini azaltmak üzerine!

İlhamını ve içeriklerini doğadan alan L’Occitane, yılbaşı koleksiyonunda da Eva Offredo'nun büyüleyici illüstrasyonları ile değişimi geliştirmeyi hedefleyerek değerlerinin altını çiziyor. Marka, yeni yıl koleksiyonunda atık ve karbon ayak izini azaltmanın önemini eylemleri ile vurguluyor.

Ornament - yılbaşı süslerinde metal kutulardan yüzde yüz 100 kartona geçerek karbon ayak izini azaltıyor*. Yılbaşı koleksiyonlarındaki ürün ambalajlarında geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir malzemeler kullanıldı. Hediye kutularında da sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen kartonlardan tasarlandı.

Kadınları güçlendirmeye verdiği önem ile günümüzde 42.600 kadını destekleyen marka, Burkina Faso’lu kadınlardan sadece yılbaşı koleksiyonu için 18 ton Shea Yağı tedariği sağladı.

Ustalığa Saygı değeri taşıyan koleksiyonda Eva Offredo'nun eğlenceli tasarımları ile sergilediği iş birliği ile bu yıl da en anlamlı yeni yıl hediyeleri L’Occitane’da!

*10 Haziran 2022 verilerine göre, % 70 daha az.

L’Occitane Advent Calendar

L'Occitane’ın klasik yılbaşı takvimi, her gün merak uyandırmak için Eva Offredo tarafından sevgiyle resmedilen, 4 mevsimi tasvir eden güzel bir kutuda 24 muhteşem sürprizden oluşan geniş bir yelpaze sunuyor. L'Occitane favorilerinden oluşan zengin bir seçkiyle dolu bu takvim, bir arkadaş veya sevilen biri için harika bir hediye. Bu yılbaşı takvimi, sıfır plastik ve yüzde 100 geri dönüştürülebilir kartondur.

Classic Advent Calendar – 1090 TL

L’Occitane’dan Küçük Sürpriz Kutular

L’Occitane’ın seyahat boy ürünlerindne oluşan, rengarenk minik kutularında bekleyen bu kahramanlar, şanslı alıcılarını aniden şaşırtabilirler.

Yılbaşının renkli hediye kutuları, süs eşyaları, kremler ve çok daha fazlası. Herkes için en farklı hediye kurguları ve en anlamlı hediye seçenekleri. Beklenmedik hediyeler asla hayal kırıklığına uğratamaz.

Mini Yılbaşı El Kremi Seti – 160 TL

Shea Green Chesnut Keşif Seti – 240 TL

Osmanthus Seyahat Seti – 360 TL

Kiraz Çiçeği Seyahat Seti – 360 TL

Almond Ornament – 220 TL

L’Occitane Best Seller Kit – 440 TL



Shea Golden Latte

Sıcak ve Baharatlı

L'Occitane'ın yeni, sınırlı sayıda üretilen Shea Golden Latte Koleksiyonu, soğuk bir kış gününde kendinizi şımartmak için güzelce çırpılmış bir dokuya sahip lüks, sıcak ve kremsi bir koku. Ayurvedik uygulamada doğal koruyucu özellikleri nedeniyle yaygın olarak kullanılan zerdeçal kökü ve baharatla hassas bir şekilde kokulandırıldı. Ayrıca gurme altın latte ile harmanlanmış turunçgiller, baharatlı zerdeçal ve duyusal yumuşak mimoza notalarına sahip.

Shea Golden Latte Hand Cream 150 ml 435 TL

Shea Goldan Latte Hand Cream 30 ml 145 TL

Shea Golden Latte Lip Balm 12 ml 155 TL

Shea Golden Latte Ultra Light Body Cream 200 ml 700 TL

Shea Golden Latte Shower Foam 200 ml 295 TL

Shea Golden Latte Nal Cuticle Oil 7.5 ml 265 TL

Shea Golden Latte Bath Bomb 18 gr 65 TL

Shea Green Chesnut

Odunsu ve Yeşil

Serin bir kış yürüyüşünün ardından ateşin yanında bir battaniyeye sarılmış gibi, yeni sınırlı sayıda Shea Green Chestnut koleksiyonu zevk vermek için tasarlandı. Isıtıcı kestane kokusu cildinizi tüm kış boyunca yoğun bir şekilde beslemek ve hoş kokulu tutmak için tatlı vanilyaya eşlik ediyor.

Shea Green Chesnut Ultra Rich Body Cream 100 ml 475 TL

Shea Green Chesnut Body Scrub 200 ml 460 TL

Shea Green Chesnut Hand Cream 150 ml 435 TL

Shea Greenchesnut Hand Cream 30 ml 145 TL

Shea Green Chesnut Lip Balm 12 ml 155 TL

Shea Green Chesnut Shimmering Oil 100 ml 625 TL

Shea Green Chesnut Shower Cream 200 ml 275 TL

Shea Green Chesnut Bath Bomb 18 gr 65 TL

Verbena & Mandarin

Işıltılı ve Rahatlatıcı

Sınırlı sayıda üretilen Verbena Mandarin yeniden geri dönüyor. Kış mandalinası ve odunsu kokuların keskin notalarını içinize çekin. Provence’da sıcacık bir şömineye atılan narenciye kabuğunun kokusunu hayal edin.

Verbena Mandarin Eau De Toilette 100 ml 975 TL

Verbena Mandarin Body Cream 150 ml 475 TL

Verbena Mandarin Hand Cream 30 ml 145 TL

Tazelik Artırıcı Rose & Pear

Beklenmedik Karşılaşma

Centifolia Rose karışımı ile kendinizi beklenmedik bir karşılaşmaya hazırlayın! Yumuşacık yaprakları ile gülün kendine has kokusu, gevrek Fransız organik armudunun sulu ve iştah açan kokusunu bir arada hayal edin. Kakulenin tazeliği ve beyaz miskin rahatlatıcı özelliği ile bu koku tam size göre.

Rose & Pear Eau de Toilette 50 ml 890 TL

Rose & Pear Hand Cream 30 ml 145 TL

Rose & Pear Body Cream 150 ml 475 TL

Rose & Pear Shower Gel 250 ml 275 TL

Rose & Pear Nail Cuticle Oil 7.5 ml 265 TL

L’Occitane 2023 manifestosu

Görmek yetmez dikkatlice bakma zamanı! Doğa ilham kaynağımızın, hazinelerimizin, harikalarımızın kaynağıdır. Biz ona bakarsak o da bize bakar. Ama çok fazla kişi çok uzun süre çok az özen gösterdi ve şimdi mucizeler sonsuza dek yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Bu yüzden değişimi geliştirmeliyiz. Başladığımızdan beri doğa ile sessizce saygı ve özenle çalıştık. Şimdi, onun için yüksek sesle savaşma zamanı geldi.

Artık amaç sadece toprağı sürdürmek değil, ekosistemleri yeniden oluşturmak. Sadece bitki yetiştirmek değil, aynı zamanda bir felsefe geliştirmek gerekiyor. Doğanın hikayesinin gidişatını değiştirmeye yardım etmeliyiz. Bu yüzden herkese sesleniyoruz; Hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız. Çünkü doğanın hikayesi bize ait.