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Levi's 501’in 150. yılını Boran Kuzum ile selamlıyor!

Oyuncu Boran Kuzum, yeni sezonda da Levi's ile stilini yansıtmaya devam ediyor.

Moda ve Güzellik 23.03.2023, 17:41 Emrah
Levi's 501’in 150. yılını Boran Kuzum ile selamlıyor!

Her sene köklerine bağlı kalarak yeniden yorumlanan ve bu sene 150 yılı geride bırakacak olan efsanevi jean modeli Levi’s® 501®, marka yüzü Boran Kuzum’un yenilenen seçkisiyle İlkbahar/Yaz 2023 sezonunda çarpıcı görünümler sunuyor.

Başarılı oyuncu Boran Kuzum iş birliğinin devamı ve 501®’in 150. yıldönümüyle ilgili duyduğu heyecanı "Levi's ile iş birliğimizin yeni sezonda da devam etmesinden dolayı mutlu ve heyecanlıyım. Çok severek giydiğim 501 jean'lerin 150. yılında Levi's ile bu yolda yürümekten gurur duyuyorum” sözleriyle dile getirdi. 
 
Boran Kuzum’un ikonik Levi’s® duruşundan ilhamla kendi stilini yansıttığı seçkisinde 90’lar modasının olmazsa olmazı “denim on denim” stilinin yakalanabileceği kalçaya rahat oturan 501® Levi’s® Original Light Indigo Stonewash jeanler, Levi's® arşivlerindeki jeanlerden ilham ile yeni 501® '54’ün yanı sıra özel Silvertab Trucker Light Indigo Stonewash ceketler yer alıyor. Cesur ve iddialı grafitti baskılı Indigo Trucker ceket, özel tasarımı ile sezonun en trend parçaları arasında yer alırken farklı kalıp ve renk alternatifleri ile Levi’s® logolu t-shirtler yaz aylarına konfor ve dinamizm katıyor.


 
Levi's®, en kalıcı moda ürünlerinden biri olan ikonik modelinin 150. Yılını, Giyilen En Güzel Hikâye kampanyasıyla dünya çapında duyuruyor. Giyilen En Güzel Hikâye kampanyası, beşinci düğmeyi ilikleyen, 501® giyen herkes tarafından yazılan ve yayılan hikayeler sunuyor. Sürekli yazılmaya devam eden bu hikaye, sıradan kahramanlardan ikonlara kadar birçok karakteri, olayı ve benzersiz anıları içeriyor. Giyilen En Güzel Hikâye kampanyası 501®’in olağanüstü geçmişini onurlandırırken, gelecek nesillerin da hikayelerine öncü olmayı amaçlıyor.
 
Boran Kuzum’un 501®’in 150. yıl özel seçkisi vitrin düzenlemelerinin de yer aldığı tüm Levi’s® mağazalarında ve levis.com.tr’de satışta. 
 

#boran kuzum #Levis #Magazin #Snobmagazin
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