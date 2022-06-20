Son Dakika

Kozmetik sektöründe kendi ismi ile girmeye hazırlanıyor

Uzun yıllar eğitimini ve meslek iş yaşamını yurt dışında sürdüren son 10 yıldır ülkemizde faaliyet gösteren uluslararası ünlü kozmetik markalarının Türkiye temsilciliğini başarıyla yapan Dermatolog Nazlı Arman artık kozmetik sektöründe kendi ismi ile girmeye hazırlanıyor.

Moda ve Güzellik 20.06.2022, 20:13 tarkan abdullahoğulları
Kozmetik sektöründe kendi ismi ile girmeye hazırlanıyor
Türkiye temsilciliğini başarıyla yapan Dermatolog Nazlı Arman artık kozmetik sektöründe kendi ismi ile girmeye hazırlanıyor.Nazlı Arman Beauty Cosmetics markası ile kozmetik piyasasına girecek olan Nazlı Arman, hedefinin yıl sonuna kadar İstanbul, Ankara,İzmir ve Bodrum merkezlerde faaliyete geçmek olduğunu söylüyor.Uzun bir süredir ürünlerin arge çalışmalarının sürdüğü belirten Dermatolog Nazlı Arman Beauty Cosmetics markalı ürünlerin çok geniş bir yelpaze ile piyasaya çıkacağını belirtti. Ülkemizde faaliyet alanlarına Nazlı Arman Beauty Cosmetics ilk olarak İstanbul, Ankara, İzmir ve Bodrum’da faaliyet gösterecek.Açılacak merkezlerin ülkemizde bir ilk olacağını söyleyen Nazlı Arman, çalışmalarının Uluslararası kozmetik tedavi kliniğinin benzer çalışmalarını kapsayacağını belitiyor.


Günümüzde artık kozmetik sektörünün son derece önem kazandığını ve bilinçli olarak yapılmasının gerektiğinin altını çizen Nazlı Arman, geliştirdiği marka ürünlerinin son derece titiz çalışmalar sonucu ortaya çıktıklarını ve sektörde kullanıcıların büyük beğeni kazanacağını söylüyor.

Dermatolog Nazlı Arman, kozmetik sektörünün saç bakım ürünlerinden, cilt bakım ürünlerine, vücut bakım ürünlerine, kadar çok geniş bir yelpazeye sahip olduğu belirterek, şöyle konuştu;”Günümüzde kozmetik kullanımı çok daha bilinçli ve önem kazandı.Artık kadın, erkek her tüketici kozmetik ürünlerin kullanımın da son derece seçici ve bilinçli davranıyor.Kullanacağı kozmetik ürünü kendi vücut yapısına uygun olarak seçiyor.Yine aynı şekilde, diğer kozmetik ürünlerinin kullanımı da aynı titizliği gösteriyorlar.Haklılarda.O kadar çok çeşit ve ürün varki.Hangi ürünün nerede kullanıması ve nasıl uygulanması artık uzmanlık alanı gerektirir hale geldi.Kozmetik dediğimizde cilt bakımı (cilt maskesi, cilt nemlendirici krem, yüz spreyleri) vücut bakımı ürünleri (el kremleri,vücut nemlendiriciler,geleneksel sabunlar,dudak bakımı), saç bakımı dediğimizde (Saç kremleri, şampuanları,vücut yağları) ilk akla gelenler.Çok geniş bir yelpaze. Ülkemizde kozmetik kullanıcıları bu konuda son derece hassaslar.Dolayısıyla işimiz hem kolay hem zor.Kolay karşımızda bilinçli bir tüketici var.Zor yanı ürün beğendirmek sürekliliğini sağlamak son derece önemli.

Ürünlerimiz 500’ün üzerinde çeşitleri ile herkese hitap edecek.Kalitemizden son derece eminim.Sektördeki uzun yılların yönetici deneyimim bu konuda en büyük avantajımız olacak.Tüketicinin ihtiyacını en iyi bilenlerden biriyim.Dolaysıyla Tüketiciye sunulan kozmetik ürünlerinin neleri kapsaması gerektiği ve nasıl olması gerektiği konusunda son derece tecrübe sahibiyim.Sektördeki bu deneyimlerimi çıkaracağım ürünlere yansıttım.”

Yurtdışı ve Yurtiçi yatırımcılarla görüşülüyor

Nazlı Arman Beauty Cosmetics adına tescil edilen ürünlerin çok geniş bir yelpazeye sahip olacağının altını çizen Dermatolog Nazlı Arman bu geniş kapsamlı proje ile ilgili olarak yurtiçi ve yurt dışı ciddi yatırımcılarla görüşmelere başladıklarını belirtti.Yurt dışından yatırımcılarla ciddi yol aldıklarını belirten Nazlı Arman yurtdışı bağlantılarının önemli noktalarının son aşamaya geldiğini açıkladı.

Yurtiçinde de ciddi yatırımcılarla görüşmelere başladıklarını belirten Nazlı Arman, bu konuda da görüşmelerin olumlu geçtiğini açıkladı.Yurtiçi yatırımcılarla görüşmelerini sonbaharda tamamlamayı ve yılbaşına kadar kozmetik merkezlerini açmayı planladıklarını belirten Nazlı Arman,”Yurtdışı iş görüşmelerimize bayağı yol aldık.Zaten birçok yatırımcıyı sektörden tanıyorum.Dolayasıyle ön anlaşmalarda önemli adımlar attık.Yakın zamanda yurt dışında faaliyetlere başlayacağız.Aynı şekilde yurtiçinde de yatırımcılarla görümelere başladık.Bu konuda görüştüğümüz kurumlarla belli yere geldik.Çalışmalarımız hızla devam ediyor.Sonbaharda görüşmeleri tamamlayıp, yılbaşında şirket merkezlerimizin açılışlarını yapmayı planlıyoruz.”

Ülkemizde yıl sonunda faaliyete geçmesi planlanan bu geniş kapsamlı proje ile ilgili yatırımcılarla görüşmelere başladıklarını belirten Nazlı Arman , ciddi yatırımcılara bu konuda her türlü işbirliğine hazır olduklarını açıkladı.

#Nazlı Arman #kozmetik #Magazin
Yorumlar (0)
24
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce hangi çift evliliğe daha yakın?
Sizce hangi çift evliliğe daha yakın?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31