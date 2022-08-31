Kapalı yüz germeyle 15 yıl boyunca gençlik

Geliştirdiği "Kapalı Yüz Germe" tekniğiyle acısız ve sorunsuz yüz sarkma ve kırışıklarına çare olan Plastik Estetik cerrah Op.Dr. İbrahim Oskui, geçmişten günümüze kadar gerçekleştirdiği operasyonlarla estetik sektörünün gururu oldu. Oskui, kapalı yüz germe tekniği hakkında şunları söyledi: "Kulak önünden yaklaşık yarım santimlik bir kesi yapıyoruz. O kesiden yüzün derisini yukarıya doğru kaldırıyoruz. Yüzün çeşitli yerlerinden, kulak önünden bütün yanağı alıp, kulağın önünde topluyoruz. Yarım santimlik kesinin üzerini dikiyoruz. Üzerindeki deri toplanmış olan deri yüze yapıştıktan sonra kolay kolay sarkmıyor."

"1 AY SONRA MİNİ KESİ İZİNİ BULAMAZSINIZ"

Op.Dr. Oskui, basit olan bu küçük operasyon sonrasında kişinin 4-5 gün sonra sosyal hayatına dönebildiğini anlattı: "Yaklaşık 1 ay sonra yarım santimlik kesinin izini de bulamazsınız. En az 15 yıllık dayanıklılığı olduğunu öngörüyoruz. Bugüne kadar kimse tarafından yapılmayan, benim özel geliştirdiğim bir ameliyattır. Ancak bu yöntem çok fazla sarkıklığı olmayan genellikle 40 yaşına kadar olanlarda ve 40 yaş üzerinde çok fazla sarkık yoksa o gruba önerilir. Genel anesteziyle yapıyorum kapalı yüz germe yöntemini ama lokal anesteziyle de yapılabilir. Basit ameliyatlardır.

Yaklaşık iki hafta kadardır. Kişi sosyal hayatına 4-5 gün sonra dönebilir. Yüzünde biraz şişlik ve nadiren ufak tefek morluk olabilir."