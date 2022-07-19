İşin uzmanı konuştu! ''Dudak renklendirme kalıcı ruj değildir''

Solgun dudakları canlandırmak ve çerçevesini daha da netleştirmek isteyenlerin imdadına dudak renklendirme yetişiyor. Ancak güzellik uzmanı Bahar Babacan'a göre işin uzmanını seçmek doğru bir işlem için çok önemli. İşte dudak renklendirme işleminin detayları...

"YAZ AYLARINDA DAHA ÇOK YAPTIRILIYOR"

"Kalıcı dudak renklendirme işlemini uzun süreli ruj gibi düşünmek doğru değildir. Bu işlem dudakların canlı, parlak dolgun görünmesini ve aynı zamanda 2 sene kalıcı olmasını sağlamaktadır. Solgun dudakları canlandırmak ve dudak çerçevesini daha belirgin hale getirmek için yapılan bu işlemde doğal renklerin ve organik içerikli orijinal pigmentlerin seçilmesi de oldukça önemlidir. İşlem sonrasında günlük hayata kaldığı yerden devam edilebildiği gibi, kişi dilediği zaman da dilediği renkte ruj kullanabilir. Çerçeve hattı kaybolmuş ve solmuş dudaklar dolayısıyla yüz daha genç bir görünüme kavuşmaktadır. Bu hali ile uygulamanın dudaklarda bir bakım-onarım vazifesi üstlendiğini söyleyebiliriz." Bahar Babacan "İşlem öncesinde anestezi kremi kullanılıyor, ağrı ve acı hissi olmuyor. İşlem tek seansta ve 2 saatte tamamlanıyor ayrıca kontrol 1 ay sonra yapılıyor. Uygulamada doğru renk seçimi de çok önemli. İşlem her mevsim, istenilen her zaman yapılabilir. Özellikle yaz aylarında makyaj yapmanın zorluklarından ötürü kadınlar dudak renklendirme uygulamasını daha çok tercih ediyorlar." diye konuştu.

