'Godfather' Temalı Defilede Kadınlara Gül Dağıtıldı

İtalyan fenomen Gianluca Vacchi benzerliğiyle tanınan iş insanı Şeyhmus Can, bu yıl dokuzuncu kez düzenlenen İzmir Fashion Week'in ikinci gününde kendi firması FC Plus'ın defilesinde podyuma çıktı.

Gri ve lacivert renklerin ağırlıklı olduğu defilede, 20 erkek model yer aldı.

45 parçadan oluşan 'Godfather' temalı İlkbahar-Yaz koleksiyonu, izleyicilerden beğeni topladı.

Hyatt Regency İstinye Park İzmir'de düzenlenen defile sonunda podyuma çıkan mankenler, konuk kadınlara gül dağıttı.

Firmanın sahibi Şeyhmus Can, defile sonunda koltuğa oturarak Godfather (Baba) pozu verdi.