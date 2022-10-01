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Genç modacıdan origamik kreasyon
Kişiye özel tasarımları ile moda dünyasında kendine yepyeni bir kulvar açmayı başaran genç modacı Melisa Erol, yepyeni kreasyonu için hazırlıklarına başladı.
Moda ve Güzellik 01.10.2022, 00:32 Emrah
Daha önce Türkiye'de denenmemiş bir yöntem olan Japon kağıt katlama sanatını Origami tekniğiyle tasarladığı yepyeni kreasyonu ile fark yaratmaya hazırlanan Melisa Erol, bu teknik için yurtdışında yaklaşık bir buçuk aylık özel bir eğitim aldı.
İğne ve iplik kullanılmaksızın Origami tekniği ile forma sokulan kumaşlarla her biri bir sanat eserine dönüşen ve sadece kişiye özel üretilecek olan Sonbahar/Kış kreasyonun lansmanını atölyesinde vereceği çok özel bir davetle yapacak olan genç modacı, modern kadını ayrıcalıklı kılacak çalışmalarının bundan sonrada aynı tempoda süreceğini dile getirdi.
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