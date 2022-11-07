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Fashion Week Türkiye Modelleri Seçildi
Türkiye’nin en kapsamlı ve en büyük uluslararası moda organizasyonu Fashion Week Türkiye jüri üyeleri, 2023'de görev alacak 60 modeli seçti
Moda ve Güzellik 07.11.2022, 15:29 07.11.2022, 15:32 arif hür
Jüri Başkanlığı'nda Fashion Week Türkiye yönetim kurulu başkanı Emrah Kayıcan'ın yanı sıra Suat Ünal, Asil Çağıl, Banu Saadet, Aylin Yılmaz ve Fatih Avcı yer aldı.
Genç modeller düzgün fizikleri ve güzellikleriyle dikkat çekti.
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