Eleventy yeni koleksiyonunu tanıttı

Doğuş Perakende Grubu ile Eleventy’nin kurucularından ve erkek koleksiyonları kreatif direktörü Marco Baldassari’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen davete; Hande Subaşı, Burak Sevinç, Neslihan Yeldan, Ece Özdikici, Ümit Kantarcılar, Siren Ertan, Engincan Tura, Zeynep Özyağcılar, Ümit Temurçin, Walison Fonseca ve eşi, Keremcem, Hayrettin ve Dilara Gül Demiral, Ali Aksöz, Bahar Sürer, Danilo Zanna gibi ünlü isimler katıldı. Gecede markanın tasarımları trunk show ile tanıtıldı.

Kadın ve erkeklere zamandan bağımsız çağdaşlıkta “rahat şıklık” denilen bir stil sunan Eleventy markasının kurucusu ve yaratıcı direktörü İtalyan tasarımcı Marco Baldassari; “Her koleksiyonda sunmak istediğim rahat ama lüks dünyanın temel unsurlarını pozitif hisler ve mutluluk oluşturuyor. Bu da tarihimizi, yolumuzu ve şirketimizin değerlerini mükemmel bir şekilde temsil eden bir yaşam tarzı veya varoluş biçimidir.” dedi.

Ödül & Funk Alaturka ve DJ Can Hatipoğlu’nun renklendirdiği gecede konuklar markanın yeni kreasyonu ile tanışıp ardından doyasıya eğlendi. Hande Subaşı da sahneye çıkarak bir şarkı söyledi.