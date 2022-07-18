Dudak kontörünü kalıcı ruj olarak düşünmeyin

Hassas yapısından dolayı iç ve dış birçok faktörden kolayca etkilenen dudaklarımızın renginde, dudakların kuruması, çatlaması ve dudaklarda çıkan uçuklar gibi daha birçok sebepten dolayı zamanla değişim meydana gelmektedir. Ayrıca dudak çerçeve hattında oluşan kayıplar dudakların olduğundan daha küçük görünmesine sebep olmaktadır. Bu nedenle son zamanlarda dudak kontörü yaptıran kadınların sayısı hızla arttı. Güzellik Uzmanı Bahar Babacan, kalıcı dudak renklendirme işlemi yaptırmak isteyenleri uyardı. İşin ehli olan kişilere işlem yapılması gerektiğini dile getiren Güzellik Uzmanı Bahar Babacan şunları dile getirdi:

YAZ AYLARINDA DAHA ÇOK YAPTIRILIYOR

"Kalıcı dudak renklendirme işlemini uzun süreli ruj gibi düşünmek doğru değildir. Bu işlem dudakların canlı, parlak dolgun görünmesini ve aynı zamanda 2 sene kalıcı olmasını sağlamaktadır. Solgun dudakları canlandırmak ve dudak çerçevesini daha belirgin hale getirmek için yapılan bu işlemde doğal renklerin ve organik içerikli orijinal pigmentlerin seçilmesi de oldukça önemlidir. İşlem sonrasında günlük hayata kaldığı yerden devam edilebildiği gibi, kişi dilediği zaman da dilediği renkte ruj kullanabilir. Çerçeve hattı kaybolmuş ve solmuş dudaklar dolayısıyla yüz daha genç bir görünüme kavuşmaktadır. Bu hali ile uygulamanın dudaklarda bir bakım-onarım vazifesi üstlendiğini söyleyebiliriz." Bahar Babacan "İşlem öncesinde anestezi kremi kullanılıyor, ağrı ve acı hissi olmuyor. İşlem tek seansta ve 2 saatte tamamlanıyor ayrıca kontrol 1 ay sonra yapılıyor. Uygulamada doğru renk seçimi de çok önemli. İşlem her mevsim, istenilen her zaman yapılabilir. Özellikle yaz aylarında makyaj yapmanın zorluklarından ötürü kadınlar dudak renklendirme uygulamasını daha çok tercih ediyorlar" diye konuştu.