Done Özaki’den plaj modası 

Ege’nin hem dingin hem de haraketli yaşamından yeşeren, sürdürülebilirlik misyonununu benimseyen ve her yaştan kadının gardrobunda yer edinmeyi arzulayan Özaki; İlkbahar – Yaz 2022 koleksiyonu ile bambu kumaşları, deniz kabuğu aksesuarları, toprak tonlarıyla mavinin derinliğini bir araya getirdiği renkleriyle çok özel bir koleksiyona imza attı.



Cut-out dekolte trendini hem gece hem gündüz şıklığını tamamlayan tasarımlarla öne çıkaran marka, yazın vazgeçilmezi olan uzun ve hafif elbise alternatifleriyle de hem şehirde hem plaj modasında rahatlıkla giyilebilecek anahtar parçalar sunuyor. Derin sırt dekolteli ‘Mermaid’ modeli elbise keten ve bambu karışımlı dokusuyla sıcak yaz günlerinin öne çıkanı olurken, ‘Sahara’ modeli keten crop ve pantolon takımı hem renk seçenekleri hem de şehir yaşamına uygun tasarımıyla moda severlerin yeni favorisi oluyor.



Done İlkbahar-Yaz 2022 Koleksiyonu’nda şık yaz akşamları ve davetler için ışıltı parçalara geniş yer veriyor. ‘Shine’ crop top ve pantolon ikilisi hem sandaletle hem de topuklu ayakkabı ile mükemmel bir davet eşlikçisi olurken, ‘Alessia’ ve ‘Manuka Elbise’ modelleri yaz düğünlerinin göz alıcısı tasarımları olarak dikkat çekiyor.

Alaçatı’ya yolunuz düşerse…



Donne markasının doğayla örtüşen DNA’sını, trend akseuarları ve farklı Türk markalarının en özel parçalarını bulabileceğiniz yeni konsept mağazası Haziran 2022 itibariyle açıldı!