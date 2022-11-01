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Danimarka'da Podyuma Çıktı!

Manken Tülin Şahin, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ta ‘Sürdürülebilir Moda’ temalı iki ayrı defilede podyuma çıktı. Tülin Şahin’e defilelerde Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'de eşlik etti. İşte detaylar...

Moda ve Güzellik 01.11.2022, 13:16 01.11.2022, 14:54 arif hür
Danimarka'da Podyuma Çıktı!

Günün gerçekleşen ilk defilesi Danimarka Meclisi Christiansborg Sarayı’nda yapıldı. İlgi gören defilede Başbakan Mette Frederiksen ve organizasyonlarda ‘Onur Konuğu’ olarak yer alan manken Tülin Şahin, Danimarka Meclisi’nin önünde ‘catwalk’ yaptı.

Başbakan’a özel el yapımı hediye

Tülin Şahin, Başbakan Mette Frederiksen’e özel olarak hazırlanmış el yapımı Kütahya Porselen bir tabak hediye etti.

‘Gerçek bir rol modelsin’

Başbakan, sohbet esnasında Tülin Şahin’e, “Senin hikayen gerçekten ilham verici. Bir başbakan olarak her gün yüzlerce insanla tanışıyorum ve konuşuyorum. Ama sen göçmen Türk bir ailenin kızı olarak burda doğup büyümüş ve hayatına çok başarılar sığdırmış birisin. Gerçek bir rol modelsin ve kendi ayakları üzerinde duran, güçlü bir kadınsın.

Seninle gurur duyuyoruz ve bizimle birlikte dünyaya, ‘Daha fazla sorumluluk almalıyız’ mesajını verdiğin için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Tülin Şahin kapanışı yaptı

Tülin Şahin, Danimarka Meclisi Christiansborg Sarayı’ndaki defilenin ardından ikinci organizasyon için bu defa Kopenhag'ın ikonik ve modern meydanlarından Nørrebro’nun yolunu tuttu. Şahin, bu defilede ise Cihan Nacar’ın, her daim üretimde sürdürülebilirliği savunan, dünyadaki ilk ‘Vegan Sertifikalı’ kumaş üreticisi İpeker’in kumaşlarıyla hazırladığı kıyafeti giydi. 

‘Midemde kelebekler uçuşuyor’

Heyecanını dile getiren Tülin Şahin, “Şu anda midemde kelebekler uçuşuyor. Danimarka’nın her alanda ünlü isimleriyle bugün burada olmak benim için de onur ve gurur verici. Sürdürülebilirlik çok önemli bir konu. Yeni jenerasyonun en büyük endişelerinden biri iklim değişikliği…

Sürdürülebilirlik, hepimizin geleceği için hayatımızın her alanında olmalı. Hem Türkiye’nin hem de Danimarka’nın değerlerini çok güzel taşıdığım için kendimi çok şanslı hissediyorum” diye konuştu.

Geliri kanser hastalarına

Tülin Şahin, Nørrebro Meydanı’nda düzenlenen defile için kurulan fuaye alanlarında satışı yapılan yiyecek, içecek ve kıyafet gibi tüm ürünlerden elde edilecek gelirin tamamının, Danimarka’daki kanser hastalığıyla mücadele eden vakıflara bağışlanacağını söyledi. 

TÜLİN ŞAHİN KİMDİR?

Tülin Şahin, 13 Aralık 1979'da Danimarka'nın Odense şehrinde doğdu ve çocukluğunu orada geçirdi. 1995 yılında 'Supermodels Of Denmark' adlı yarışmada keşfedildi ve yarı zamanlı modellik yapmaya başladı. 1998 yılında tasarım üzerine eğitim aldığı okulu bitince tasarım kariyeri için 1998 yılında Paris'e gitti. Paris'te modacıların tekrar modelliğe ikna etmesi ile tam zamanlı modellik kariyeri başlamış oldu. Ailesinin memleketi olan Türkiye'ye Zeki Triko ile imzaladığı mankenlik işi için gitti. Ailesi aslen [[Sivaslıdır ve Danimarka'da yaşamaktadırlar. 

ABDli Ünlü manken Cindy Crawford'a aşırı benzerliğinden dolayı kendisi hem Türk hem de dünya basınında Sivaslı Cindy olarak anıldı. Ancak o idealisttir ve çalışkanlığı ile bu kalıbın içinde kalmadı, kendi ismini yapmayı başardı. 2009 dan itibaren birçok defa Türkiye Kültür Bakanlığı tarafından tanıtım elçisi atandı. Türkiye Unicef iyi niyet elçisi ve Küresel Vatandaşlık Forumu elçisidir. 2008 yılında kadınlara yönelik Tuliss 22 Haziran 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. adlı bir site kurdu.

Bunların yanı sıra konsept ve marka danışmanlığı ile birlikte freelance moda editörlüğü de yapmaktadır. Zayıflamak isteyen bayanlara yönelik beslenme ve diyet üzerine SırlarSiz Hâlâ Diyet mi Yapıyorsunuz? ve Kral Prens ve Fakir kitaplarını yazmıştır. 1998'de Olacak O Kadar'da ve Tatlı Kaçıklar dizisinde ve 1999'da Gece Şahinleri filminde rol almıştır.2004 yılında Acun Firarda programında konuk sunucu oldu. 2010 yılından itibaren kesintisiz olarak kendi adı ile anılan ''Tülin Şahin İle Moda'' programını yapmaktadır. 

Karl Lagerfeld tarafından Turkish Beauty/Türk Güzeli olarak adlandırılan Tülin Şahin, İngilizceDancaİsveççeNorveççeTürkçeAlmanca ve Fransızca olmak üzere yedi dili çok iyi bilmektedir. Uluslararası kariyeri ve saygın itibarı vardır. O Türkiye'de köklü spor kulübü Fenerbahçe taraftarıdır ve kulübe ait 1907 derneği üyesidir. 2016 yılında 2,50 milyon euroluk sigara reklam teklifini geri çevirdiği ortaya çıktı. O sigara ve alkole karşıdır. Türkiye Sağlık Bakanlığı ve Yeşilay ile birlikte çalıştı. Berkay Güvenle evlendi.

TÜLİN ŞAHİN ÖZEL HAYATI

2005 yılında evlendiği yemek şefi ve televizyoncu Mehmet Özer ile 2017 yılında boşandı.

2019 yılında Portekiz asıllı Londra'lı yatırımcı ve ekonomist Pedro de Noronha (d. 1977)  ile Lisbon'da sade bir tören ile evlendi. Kasım 2019'da, kızları Siena dünyaya geldi. Pedro de Noronha ile evliliğinde sorunlar yaşayan Tülin Şahin, geçtiğimiz aylarda boşanma kararı aldı.

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