Cildin Ana İksirini Açıkladı

Kolejen ip uygulamasıyla dünyada bir ilke imza atan ünlü iş kadınıDilay Şahin, son dönemde yanlış cilt bakım uygulamaları sonucu artan cilthastalıkları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Şahin, “Cilt kanseri vebaşka cilt hastalıklarının önüne geçmek için doğal yöntemleri kullanmalıyız.Kimyasal uygulamalar, kalıcı dolgu gibi doğruluğu olmayan yöntemler ciltsağlığını olumsuz yönde etkiliyor.” dedi.

Başarısını 44 ülkeye taşıyan ünlü iş kadını güzellik uzmanıDilay Şahin, yanlış estetik uygulamalar, kimyasal maddelerin cilde enjekteedilmesi gibi sorunlarla meydana gelen cilt hastalıkları ve doğru cilt bakımı hakkında konuştu.

Şahin, kalıcı dolgu gibi uygulamalarla cilde enjekte edilenmaddelerin ciltte erimediğini ve çıkarılmak istendiğinde vücutta başka deformasyonlaraneden olduğunu belirterek başta cilt kanseri olmak üzere birçok ciltrahatsızlığına neden olduğunu belirtti.

Son dönemde en çok konuşulan konulardan biri olan botokshakkında da açıklamalarda bulunan Şahin, botoks uygulamasıyla birlikte mimikkaslarının zamanla kullanılamadığını ve ifadesiz yüz hatlarının ortayaçıktığını ifade etti.

Dilay Şahin, dünyada bir ilke imza attığı kolejen ipuygulamasıyla cildin doğal görünümü bozmadan ve herhangi bir kimyasal işlemegerek duymadan tamamen cildin ihtiyacı olan ana madde kolejen ile sağlıklı bircilde herkesin sahip olabileceğini sözlerine ekleyerek “Cildin genç ve dirikalması tamamen vücudumuzdaki kolajen üretimiyle ilgilidir. Yaş geçtikçe azalankolajen üretimini cilde geri kazandırmak temel hedef. Bu yüzden kolej ipuygulamasıyla mimik kaslarına da zarar vermeden ve herhangi bir enjeksiyonişlemi uygulamadan cildi sağlıklı görünüme kavuşturuyoruz.” açıklamasını yaptı.

Sağlıklı bir cilde sahip olmak için düzenli bakımın beslenmetarzı ve stres yönetimiyle de desteklenmesi gerektiğini söyleyen Şahin, cildidüzenli olarak temizleyerek kir ve yağlardan olabildiğince arındırmakgerektiğini de hatırlattı.