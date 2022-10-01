Boğaz’da moda rüzgarı

Kuruçeşme Oligark İstanbul’da Samsung’un ana sponsorluğunda düzenlenen Hello Dergisi’nin "Hello! Couture Show” özel davetine cemiyet ve moda dünyasının tanınmış isimleri katıldılar. Samsung’un yeni model cep telefonlarıyla podyuma çıkan mankenlerin yanı sıra defilenin finalinde Arzu Kaprol’ün hazırladığı iki farklı tarzda kuyruklu ve mini etekli olarak kullanılabilen gelinlik ilgi odağı oldu.

Moda dünyasının ünlü Türk moda tasarımcılarının 2022 Sonbahar/Kış koleksiyonlarından özel parçalar, Fashion TV Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat’ın organize ettiği ve Samsung’un ana sponsorluğunda düzenlenen sanat yönetmenliğini Ferhan Aral’ın yaptığı "Hello! Couture Show” özel davetinde görücüye çaktı. Kuruçeşme sahili Oligark İstanbul’daki geceye moda ve cemiyet hayatından ünlü simalar katıldılar.

Etkinliğin ana sponsoru olan Samsung'un katlanabilir akıllı telefonları Galaxy Z Flip4 ve Fold4 ayrıca, katılımcılar tarafından deneyimlendi. Samsung’un yılın trend rengi mora özel dokunuşları ile hayat verdiği, pastel ve natürel tonlardaki ‘Bora Purple’ renk seçeneği etkinliğe damga vururken, izleyicilerin de beğenisini kazandı.

CEP TELEFONLU DEFİLE

Sanat yönetmenliğini Fehan Aral’ın yaptığı boğazdaki defile, modacı Çiğdem Akın’ın özel olarak tasarladığı beyaz kıyafetlerle eşliğinde Samsung katlanabilir cep telefonlarının mankenlerle ellerinde podyuma çıkması ile başladı.

Oyuncu Büşra Pekin de davetliler arasındaydı. 12 kilo veren ve saçlarını sarıya boyatan Pekin, yeni imajıyla dikkat çekti.

Podyumda cep telefonları ile selfie çekerek şov yapan mankenler daha sonra sırasıyla Simay Bülbül, Bee Goddes Mücevher, Nedo By Nedret Taciroğlu, Ferruh Karakaşlı, Çiğdem Akın, Monan Mücevher, Dilek Hanif ve Arzu Kaprol’ün 2022 Sonbahar/Kış koleksiyonlarından özel parçaları sergilediler. Elli beş mankenin yer aldığı defilenin finalinde ise Arzu Kaprol imzalı gelinlik gecenin en dikkat çeken parçası oldu. İki farklı şekilde kuyruklu ve mini etekli elbise olarak kullanılabilen gelinlik podyuma iki kez çıktı. Defileyi izlemek için davete katılan moda, sanat ve cemiyet hayatının güzel hanımları da kıyafetleri ile geceye renk kattılar.