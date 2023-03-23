Beymen 2023 İlkbahar/Yaz Kampanyası
Her sezon yaratıcı ve özgün kampanyalarıyla modaseverlere ilham veren deneyimler sunan Beymen, 2023 İlkbahar/Yaz kampanyasını tanıttı.
Beymen 2023 İlkbahar/Yaz Kampanyası, vizyoner bakış açılarıyla sanat, film ve fotoğraf alanlarında dünya markalarının başarılı projelerine imza atan ünlü ikili Cristian Borillo ve Martin Cespedes, namıdiğer Hunter & Gatti tarafından görüntülendi. Sinematografik hikaye anlatıcılığıyla Kaliforniya’da film gibi bir yaz yolculuğuna davet eden kampanyanın yıldızları, daha önce Bottega Veneta, Miu Miu, Chloé, Lanvin, Versace gibi modaevlerinin kampanyalarında yer alan Hollandalı süpermodel Birgit Kos ile 90’ların ünlü modeli Andre Van Noord’un oğlu Parker Van Noord, yüksek modanın lüks anlayışını yansıtan ikona dönüşecek tasarımlar ve güçlü tavırlarıyla karşımızda.
Beymen sezon kampanyası çekimi, Charlie’s Angels’dan Bandits’e ünlü Hollywood filmlerine ev sahipliği yapan, sofistike mimarisi ve Los Angeles’ın sonsuzluğunu kucaklayan manzarasıyla şehrin kült yapılarından The Goldstein Residence’da gerçekleşti. Kampanyada Birgit Kos ve Parker Van Noord’a, Bottega Veneta, Valentino, Etro, Fendi, Michael Kors, Ferragamo, Tom Ford, Givenchy, Versace, Aya Muse, Paco Rabanne, Lardini, Ami, Aquazzura, Jil Sander gibi sezonun stil kodlarını belirleyen modaevlerinin 2023 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarından yıldız tasarımlar eşlik ediyor. Beymen 2023 İlkbahar/Yaz Kampanyası, heykelsi siluetlerde elbiseler, çağdaş takımlar, asimetrik kesimler, ışıltılı dokular, göz alıcı çiçek desenleri, gün batımı renkleri ile toprak ve yeşil gibi doğadan ilham alan tonların öne çıktığı iddialı görünümlerle sezon trendlerinin nabzını tutuyor.
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2021
2021
2021
2021
2021
2021
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|25
|60
|2. Fenerbahçe
|24
|54
|3. Beşiktaş
|25
|49
|4. A.Demirspor
|25
|45
|5. Trabzonspor
|25
|44
|6. Başakşehir
|24
|41
|7. Kayserispor
|25
|38
|8. Konyaspor
|25
|34
|9. Karagümrük
|24
|31
|10. Antalyaspor
|25
|28
|11. Alanyaspor
|25
|28
|12. Sivasspor
|25
|27
|13. Kasımpaşa
|25
|26
|14. Gaziantep FK
|25
|25
|15. Ankaragücü
|24
|25
|16. İstanbulspor
|24
|24
|17. Giresunspor
|24
|23
|18. Hatayspor
|24
|23
|19. Ümraniye
|25
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|26
|54
|2. Eyüpspor
|26
|53
|3. Pendikspor
|26
|47
|4. Rizespor
|25
|46
|5. Keçiörengücü
|26
|46
|6. Sakaryaspor
|26
|46
|7. Bodrumspor
|26
|41
|8. Manisa FK
|25
|39
|9. Boluspor
|25
|38
|10. Bandırmaspor
|25
|37
|11. Göztepe
|25
|35
|12. Tuzlaspor
|26
|28
|13. Altay
|26
|25
|14. Adanaspor
|26
|25
|15. Erzurumspor
|25
|24
|16. Altınordu
|25
|20
|17. Gençlerbirliği
|25
|17
|18. Denizlispor
|26
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|26
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|28
|69
|2. M.City
|27
|61
|3. M. United
|26
|50
|4. Tottenham
|28
|49
|5. Newcastle
|26
|47
|6. Liverpool
|26
|42
|7. Brighton
|25
|42
|8. Brentford
|27
|42
|9. Fulham
|27
|39
|10. Chelsea
|27
|38
|11. Aston Villa
|27
|38
|12. Crystal Palace
|28
|27
|13. Wolves
|28
|27
|14. Leeds United
|27
|26
|15. Everton
|28
|26
|16. Nottingham Forest
|27
|26
|17. Leicester City
|27
|25
|18. West Ham United
|26
|24
|19. Bournemouth
|27
|24
|20. Southampton
|28
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|26
|68
|2. Real Madrid
|26
|56
|3. Atletico Madrid
|26
|51
|4. Real Sociedad
|26
|48
|5. Real Betis
|26
|45
|6. Villarreal
|26
|41
|7. Athletic Bilbao
|26
|36
|8. Rayo Vallecano
|26
|36
|9. Osasuna
|26
|34
|10. Celta Vigo
|26
|34
|11. Mallorca
|26
|32
|12. Girona
|26
|31
|13. Getafe
|26
|29
|14. Sevilla
|26
|28
|15. Cadiz
|26
|28
|16. Real Valladolid
|26
|28
|17. Espanyol
|26
|27
|18. Valencia
|26
|26
|19. Almeria
|26
|26
|20. Elche
|26
|13