B-Good Care Marka Yüzü Seda Bakan İle Etkileyici Bir Lansmana İmza Attı!

Tüm aile üyeleri için yepyeni bir bakım deneyimi yaratan b-good care, vegan, doğal ve temiz içerikli ürünlerini marka yüzü Seda Bakan’ın katılımıyla 16 Ocak Pazartesi günü L’Appart PR İstanbul Showroom’unda gerçekleşen dikkat çekici etkinlikle tanıttı.

Geniş ürün ailesindeki her bir serinin alanın farklı köşelerinde tanıtıldığı etkinlikte, b-good care’ın renkli ve eğlenceli dünyası tüm davetlilerin beğenisini topladı. Davete katılan değerli basın mensupları, influencerlar ve ünlü isimlerin arasında Dila Tarkan, Doğuş Çabakçor, Fulya Zenginer, Gizem Hatipoğlu, Hande Gülşen Yontunç, Lale Onuk, Nurdan Büyükak, Seda Güven, Selin Demiratar, Serap Korkmaz Arslan ve Türkü Turan yer aldı.

Paraben, parafin, parfüm, silikon, SLS & SLES, alkol, gluten ve renklendirici gibi maddeler içermeyen b-good care ürünleri vegan, hayvanlar üzerinde test edilmeyen, doğal ve temiz içerikleriyle öne çıkıyor. Güçlü antioksidan etkiye sahip kara mürver ekstresi içeren ve patentli enkapsülasyon teknolojisiyle geliştirilen ürünler, hızlı ve derinlemesine etki gösteriyor. Anneler, bebekler, çocuklar ve yetişkinler için cilt, saç ve vücut bakım ihtiyaçlarına özel geliştirilen geniş ürün ailesinde, dermatolojik olarak test edilmiş b-baby & b-mother, b-skincare, b-dental ve b-sun olmak üzere dört farklı seri bulunuyor.

Doğallığı ve samimiyetiyle dikkat çeken başarılı oyuncu Seda Bakan, bir anne olarak doğal ve vegan içeriklere verdiği önemi ve b-good care ile iş birliğinden duyduğu heyecanı “Çocukların bakımında her zaman en güvenilir içerikleri kullanmaya özen gösteriyorum. b-good care gibi vegan, doğal ve temiz içerikli ürünler sunan bir markayla bir araya geldiğim için gerçekten çok mutluyum. Çok kısa bir sürede ailemizin favorisi oldu, sizinle birlikte doğal, temiz ve eğlenceli b-good care dünyasını keşfedeceğimiz harika bir yolculuğa çıkıyoruz.” sözleriyle dile getirdi.

b-good care’in anne adayları, anneler, bebekler, çocuklar ve yetişkinler için sunduğu cilt, saç ve vücut bakım ürünlerini eczanelerde keşfedebilirsiniz.

