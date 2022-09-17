Ayşe Burcu Kaya ‘Grace’ koleksiyonunu moda severlerle buluşturdu

Sonbahar & Kış 2022/2023 koleksiyonuyla moda severlerin karşısına çıkarak stil sahibi tüm kadınların radarına girmeyi hedefleyen Ayşe Burcu Kaya, sağlam adımlarla ilerlediği moda serüveninde 2022 Kış koleksiyonuyla da şehrin dinamik hayatında stil sahibi kadınların gözdesi olmaya devam ediyor.

Yeni koleksiyonunu Villa Emma Etiler’de görücüye çıkartan tasarımcı Ayşe Burcu Kaya ev sahipliğinde gerçekleşen davete katılan misafirler lezzetli yemekler ve içecekler eşliğinde koleksiyonunun kampanya filmini izlediler. Davetlilerden tam not alan kampanya filmi izlendikten sonra keyifli sohbet eşliğinde devam eden davete katılan isimler arasında Rüya Büyüktetik, Ece Vahapoğlu, Burcu Şendir, Tuğçe Postoğlu, Nilay Yalçınkaya, Neva Dürüst, Mert Vidinli, Mihriban Seyhan, Zeynep Soylu, Hülya Aslan, Bade Çakar, Aysun Kaba, Lara Tuksal, Dilek Arslan Dilber, Serap Korkmaz Arslan, Meltem Aydın, Ebru Alişan gibi isimler yer aldı.

Geçmişten günümüze uzanan bu stil yolculuğund , Grace Kelly gibi bir stil ikonun sadece stilini değil; insan olarak da hayattaki duruşu, hümanist, hayırsever, sosyal sorumluluk projelerine örnek olan kişiliğini de koleksiyonunda yaşatmak isteyen Ayşe Burcu Kaya ; günümüzde ülkemizdeki en büyük yaralardan biri olan “kadın eğitimi sorunsalına “ değinerek “Grace” koleksiyonundan satılacak her bir üründe belli bir miktarın yeni nesilleri yetiştirecek yarının kadınları, kız çocuklarının eğitimine aktarmaya karar verdi.

KOLEKSİYON HAKKINDA:

Dünyanın en iyi stil ikonlarından biri olarak kabul edilen Grace Kelly’den ilham alınarak tasarlanmış koleksiyon Grace Kelly’i anmak ve onun zamansız stilini moda severlerle buluşturmak düşüncesiyle hazırlandı. Kelly’nin 1960 larda Monaco’daki yaşamını, klasik arabalara olan merakını simgeyelen koleksiyonda kendini prenses gibi hissetmek isteyen tüm kadınlar için hazırlandı.

Romantik gustosu olan zamansız tasarımlardan oluşan bu koleksiyon hazırlanırken Grace Kelly’e dair çekilmiş tüm belgeseller, biyografisi, yakınları, sevdiği müzikler, çiçekler gibi bir çok şeyi mercek altına alındı. İnce terzi işçiliği, kaliteli kumaş ve materyallerin öne çıktığı koleksiyonda yer alan Couture tüvit ve tafta elbiseler, tüvit ceketler, tafta etekler, tütü etekler, maskülen kesim ceketler, peplum belli ceketler, crop tüvit bluzlar, bomber ceketler, krep pantolon etekler, kapüşonlu yelek – ceket takımlar, taşlı düğmeli kabanlar ve yün ceketler olmak üzere gündüzden geceye eşlik edebilecek 65 parçadan oluşan zamansız bir koleksiyon.

