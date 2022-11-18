Aysaf Defilesine Özge Ulusoy Damgası!

2021 yılını pandemiye rağmen ihracat rekoruyla tamamlayan, 2022 yılının ilk üç çeyreğinde ise yüzde 23’lük büyüme oranıyla giren ayakkabı sektörünün en önemli buluşma noktası “Uluslararası 67. Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı AYSAF”ta, 17 Kasım’da gerçekleşen defile, binlerce izleyici tarafından büyük ilgi gördü.

PODYUMDA GÜZELLER GEÇİDİ

“Moda yan sanayide başlar” mottosuyla 67. AYSAF Fuarı kapsamında Özge Ulusoy, Zeliha Çal ve tescilli güzellerin katılımıyla gerçekleşen defilenin organizatörlüğünü Nes Prodüksiyon, Koreografisini ise Asil Çağıl yaptı.

Katılımcı firmaların “ayakkabı tabanları, deri, suni deri, kumaş tekstil, eva malzemeleri ile metal ve plastik aksesuar ürünleri”nin modeller üzerinde sergilendiği defileler, AYSAF tarihinde de ilklere imza attı.