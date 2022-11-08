Ayı kanı estetiğini merak edenler buraya!

Uzman Estetisyen Eğitmen Nihan Bozatlı

Son üç yılda özellikle pandeminin de başlaması ile birlikte Türk toplumu olarak estetiğe olan düşkünlüğümüz bir hayli arttı. Bununla birlikte insanlarda birbirine benzeyen yüz ifadeleri, birbirine benzeyen bakışlar ve dudaklar oldu. Hal böyle olunca da çoğu insanın estetiğe bakış açısı değişti. Özellikle erkek bireylerle konuşmalarımızda kadınların hepsinin birbirine benzediklerini ve bu durumun onları rahatsız ettiğini ifade ettiler. Hatta şu anda yoldayım ve Yavuz Dizdar’ın yanına gidiyorum (Ona da bu durumu özellikle sormak istiyorum). Biraz estetikten bahsedecek olursak tabii ki de ufak dokunuşlar yapmak insanın yaşlanmasını engelliyor. Bunları ben de çok seviyorum. İşte yüzünüzde var olan ufak bir deformasyonu toparlamak cildimize, deri altımıza vitaminler enjekte etmek… Gençlik aşıları, botoks zor tabii. Doğal yapılan botoksa ufak dokunuş diyoruz. Burun ucunda ufak dolgular da olabilir. Bunları gerçekten seviyoruz. Benim tercihim de bu yönde. Ama bir anda yüze %10 tüp dolgu yerleştirmek yüzün ifadesini gerçekten çok fazla bozuyor. Bunları çok sevmiyoruz aslında, o yüzden biraz daha Türk kadınının özünü ve benliğini yakalayıp kendi ana ifadesini bozmadan ufak dokunuşlar yaptırması daha efektif ve kişinin benliğini daha çok ortaya çıkaracağını düşünüyorum.

Özellikle Türk toplumu olarak medyada çıkan haberleri çok fazla seviyor ve benimsiyoruz. Örnek vermek gerekirse; Sevgili Selen Görgüzel ayı kanından bahsetti ve yer yerinden oynadı. Geçen hafta da kendisi ile bir YouTube programı yaptık. Özellikle bu haberi kendisine sordum. “Ayı kanı nedir” dedim, çok güldük aslında. Kendisi ayı kanını çok ciddi derecede araştırmış. Şöyle yola çıkmış; hareketsizlikten kaynaklı kas erimeleri ortaya çıkıyor, insanlar spor yapmadığı zaman bedenlerine bakmadığında kas problemleri yaşıyor. Sonra dedim ki ayılar kış uykusuna yatıyor ve her uyandıklarında kasları daha güçlü ve daha zinde oluyor. Sonra Japonya’da üniversitede yapılan araştırmada ayı kanının kasa çok iyi geldiği ortaya çıkıyor.

Bununla birlikte kendisi böyle bir iddia ortaya atıyor. Bu da Türk toplumu olarak aklımız hep estetikte olduğu için ilgimizi çekiyor. Herkes ayı kanı enjekte ettireceğim deyip, toplumda hengame kopuyor. Üniversitedeki doktorlar bunu nasıl ayrıştırıp insan vücuduna enjekte edecekler orası bir merak konusu. Şu anda biz de daha doğrusu ben de bunun sonuçlarını bekliyorum. Ama şunu da söylemek isterim ki yaptıracağınız işlemler cildiniz için gerçekten çok önemli. Ben gençlik aşıları ile başlamanızı tavsiye ederim. Çünkü deri altını biraz besleyip doldurduktan sonra dolgu ve botoks işlemlerine başlamak daha sağlıklı ve daha kalıcı oluyor. Bağ doku güçlendirmeden yapılan diğer işlemler çok efektif durmuyor benim gözümde. Kalıcı, uzun ömürlü olması canlılık ve parlaklık açısından da önemli. Bu yüzden dolgu ve botoks yaptırmadan önce gençlik aşısı, deri altına vitamin, PRP vs. bu tarz işlemler uygulandığı zaman yaptıracağınız işlemler diğer işlemleri (dolgu, botoks, ip askı ya da örümcek ağı gibi) çok daha canlı ve efektif hale getiriyor. Bununla alakalı böyle bir bilgi vermek isterim.

Biraz Selen’den bahsetmek istiyorum. Ekranlarda imajı size nasıl yansıyor bilmiyorum. Bana hep çok keyifli gelirdi ekranlardan izlediğimde. Kendisiyle tanıştığımda ve YouTube kanalıma konuk olduğunda gerçekten çok naif ve çok sıcakkanlı bir kişilik olduğunu gördüm. Kendini geliştirmiş gerçekten, ses rengi de şahaneydi bu arada. O yüzden hani hep diyorlar ya “insanları önce bir dinleyin konuşun öyle değerlendirin” diye. Kesinlikle buna katılıyorum. Türk milleti olarak çok ön yargılı yaklaşıyoruz. Selen dediğim gibi çok samimi, sıcakkanlı çok görmüş geçirmiş bir kişilikti. Kendisine sevgilerimi iletiyorum buradan da. Ayı kanı olayını ortaya attıktan sonra şunu da söyledim kendisine; bu büyük bir zeka. Çünkü ayı kanı enjekte ettireceğim demek, bu insanları farklı yöne çekmek gibi oluyor. Yani gündemi ciddi anlamda meşgul etti. Selen’le bir arada olduğunda yüz hatları gerçekten çok iyiydi. Yüzünü incelediğimde, mezoterapiler, vitaminler yaptırdığını görüyorum. Ufak dokunuşlarla olduğu bariz belli. Kendi var olan yüz hattını kuruyup, onun yaş almasını engellemeye çalışıyor sadece. Tabii ki de estetik olaylarına meraklı. Bu tarz şeyleri seviyor, çok da ilgisini çekiyor. Ama yüzünü olduğu gibi koruyor, değiştirmiyor. Bu arada Selen Görgüzel tam bir aşk kadını. Şu anda da gönlünü fethedecek bir aşk arıyor. Ona hitap edecek ruhunu anlayacak bir aşk olmalı bu. O yüzden Selen’cim gönlünü, ruhunu bulacak bir aşk yaşaman dileğiyle. Seni seviyoruz. Kapanışı böyle yapayım istedim.