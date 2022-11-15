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Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı'nda Podyuma Çıkacak
“Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı AYSAF”, sonbahar-kış sezonu için 67. kez dünyanın alanında lider firmalarını, 16-19 Kasım 2022 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde ağırlamaya hazırlanıyor. Ünlü model Özge Ulusoy da düzenlenecek defilede podyuma çıkacak. İşte detaylar...
Moda ve Güzellik 15.11.2022, 14:28 15.11.2022, 15:19 arif hür
“Moda Yan Sanayide Başlar” mottosuyla düzenlenecek defilede katılımcı firmalara en son koleksiyonlarını sergileme fırsatı sunulacak.
17 Kasım 2022 Perşembe günü Özge Ulusoy, Zeliha Çal ve tescilli güzellerin katılımıyla gerçekleşecek olan defilenin Organizatörü Nes Prodüksiyon, Koreografisini Asil Çağıl yapacak.
Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği AYSAD ve Artkim Fuarcılık işbirliği ile düzenlenen “Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı AYSAF”, 16-19 Kasım 2022 tarihleri arasında üretici ile alıcı arasında bir kez daha önemli bir köprü görevi görmeye hazırlanıyor.
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