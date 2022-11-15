Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı'nda Podyuma Çıkacak

“Moda Yan Sanayide Başlar” mottosuyla düzenlenecek defilede katılımcı firmalara en son koleksiyonlarını sergileme fırsatı sunulacak.

17 Kasım 2022 Perşembe günü Özge Ulusoy, Zeliha Çal ve tescilli güzellerin katılımıyla gerçekleşecek olan defilenin Organizatörü Nes Prodüksiyon, Koreografisini Asil Çağıl yapacak.

Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği AYSAD ve Artkim Fuarcılık işbirliği ile düzenlenen “Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı AYSAF”, 16-19 Kasım 2022 tarihleri arasında üretici ile alıcı arasında bir kez daha önemli bir köprü görevi görmeye hazırlanıyor.

