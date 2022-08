Aşkı saçlarınızda hissedin!

Watsons’ın yepyeni Love Is In The H’air saç bakım serisi ile tanışın! Watsons Love Is The H’air saç bakım serisi ile göz kamaştıran, güçlü, sağlıklı ve parlak saçlar!



Watsons Love Is In The H'air Dökülme Karşıtı Şampuan/ 59,95 TL

Watsons Love Is In The H’air Dökülme Karşıtı Şampuan ile güçlü saçlar! İçeriğinde bulunan saçları güçlendirmeye yardımcı Biotin ve Pantenol, hacim kazandırmaya yarıdımcı Keratin, saçları uzatmaya yardımcı süt proteini sayesinde saçın beslenmesine ve saçlara uzun süreli bakım sağlamaya destek olur. Paraben içermeyen ve dermatolojik olarak test edilmiş Love Is In The H’air Dökülme Karşıtı Şampuan, biyolojik aktif molekül içeriği sayesinde saçın yeniden yapılandırılmasına ve dayanıklılığının artırılmasına yardımcı olur.



Watsons Love Is In The H'air Kepeğe Karşı Etkili Şampuan / 59,95 TL

Watsons Love Is In The H’air Kepeğe Karşı Etkili Şampuan içeriğinde bulunan Piroctone Olamine sayesinde kepek oluşumunu engellemeye; mentol sayesinde saç derisini rahatlatmaya yardımcı olur. Paraben içermeyen Watsons Love Is In The H’air Kepeğe Karşı Etkili Şampuan dermatolojik olarak test edilmiştir.

Watsons Love Is In The H'air Parlaklık Veren Besleyici Şampuan/ 59,95 TL

Watsons Love Is In The H’air Parlaklık Veren Besleyici Şampuan ile ışıltılı saçlar!

İçeriğindeki A-B-E-F vitaminlerinden oluşan multivitamin bitkisel kompleks sayesinde saç ve saç derisinin beslenmesine yardımcı olur. Doğal nemlendiriciler ile formüle edilen Watsons Love Is In The H’air Parlaklık Veren Besleyici Şampuan, saçın doğal nem dengesini korumaya ve parlak bir saç görünümü kazandırmaya destek olur. Paraben içermeyen Watsons Love Is In The H’air Parlaklık Veren Besleyici Şampuan dermatolojik olarak test edilmiştir.

Watsons Love Is In The H'air Sağlıklı Uzama&Güçlendirici Şampuan/59,95 TL

Watsons Love Is In The H'air Sağlıklı Uzama & Güçlendirici Şampuan ile güçlü ve sağlıklı uzayan saçlar! İçeriginde bulunan Artemia Salina planktonundan elde edilen ekstrakt ile saçınızı UV ışınlarından koruyarak ve besleyerek saçların sağlıklı uzamasına yardımcı olur. D-Panthenol ile formüle edilen Watsons Love Is In The H'air Sağlıklı Uzama & Güçlendirici Şampuan, zayıflamış saçın kütikül tabakasını çepeçevre sararak saçların güçlenmesine destek olur. Paraben içermeyen Watsons Love Is In The H'air Sağlıklı Uzama & Güçlendirici Şampuan dermatolojik olarak test edilmiştir.



Watsons Love Is In The H'air Yoğun Onarıcı Şampuan / 59,95 TL

Watsons Love Is In The H'air Yoğun Onarıcı Şampuan ile sağlıklı saçlar! İçeriğindeki hidrolize keratin ve D-pantenol sayesinde hasar görmüş saçın onarılmasına destek olur. Saf Argan yağı ile formüle edilen Watsons Love Is In The H'air Yoğun Onarıcı Şampuan saçı nemlendirmeye ve saça doğal bir parlaklık kazandırmaya yardımcı olur. Paraben içermeyen Watsons Love Is In The H'air Yoğun Onarıcı Şampuan dermatolojik olarak test edilmiştir.

Watsons Love Is In The H'air Yoğun Onarıcı Saç Kremi / 59,95 TL

Watsons Love Is In The H'air Yoğun Onarıcı Saç Kremi ile sağlıklı ve esnek saçlar! İçeriğindeki hidrolize keratin ve saf argan yağı ile saçlarınızı güçlendirmeye; canlı, parlak ve yumuşak saçlara kavuşmanıza yardımcı olur. Zengin formülü sayesinde saçın beslenmesine destek olan Watsons Love Is In The H'air Yoğun Onarıcı Saç Kremi, saçın esnekliğinin artırılmasına yardımcı olur. Paraben içermeyen Watsons Watsons Love Is In The H'air Yoğun Onarıcı Saç Kremi dermatolojik olarak test edilmiştir. Bir miktar saç kremini nemli saça diplerinden uçlarına doğru iyice yedirerek eşit bir şekilde uygulayınız. Saçta 2-3 dakika bekletiniz ve ılık su ile durulayınız.





**Belirtilen fiyatlar Ağustos güncel fiyatı olup, piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.