Ahmet Kural'ın Saçlarının Sırrı Çözüldü

Sosyal medyadan bir video paylaşan Ahmet Kural, takipçilerine Adem Terzi kozmetik ürünlerini tanıttı. Özellikle kullandığı saç toniğini anlatan Kural, “Hem saçlarımı güçlendirdi hem de kalıcı bir şekil bıraktı. Kullandığım ve çok memnun kaldığım için bunları anlatıyorum” dedi.

Sevilen komedyen, “Adem abinin süpertonik güçleri var” esprisiyle de mizahi yönünü konuşturdu.



