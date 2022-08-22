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Ahmet Kural'ın Saçlarının Sırrı Çözüldü
Kişisel bakımına verdiği önemle bilinen ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın gür saçlarının sırrı çözüldü. İşte detaylar...
Moda ve Güzellik 22.08.2022, 14:14 22.08.2022, 14:22 arif hür
Sosyal medyadan bir video paylaşan Ahmet Kural, takipçilerine Adem Terzi kozmetik ürünlerini tanıttı. Özellikle kullandığı saç toniğini anlatan Kural, “Hem saçlarımı güçlendirdi hem de kalıcı bir şekil bıraktı. Kullandığım ve çok memnun kaldığım için bunları anlatıyorum” dedi.
Sevilen komedyen, “Adem abinin süpertonik güçleri var” esprisiyle de mizahi yönünü konuşturdu.
Kaynak: SNOB MAGAZİN
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