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Mike Tyson’ın boynundaTürk tasarımcının imzası!

Mike Tyson’ın boynundaTürk tasarımcının imzası!

Mike Tyson’ın boynundaTürk tasarımcının imzası!

Dünya boksunun efsane ismi Mike Tyson, İstanbul’da Dunkel İstanbul’un kurucusu ve tasarımcı Ömer Karaağaç ile buluştu.

 Mike Tyson’ın boynundaTürk tasarımcının imzası!

Karaağaç’ın Tyson için özel olarak tasarladığı kolye, efsane şampiyondan tam not aldı.

 Mike Tyson’ın boynundaTürk tasarımcının imzası!

İstanbul’a gelen eski ağır sıklet dünya şampiyonu Mike Tyson, Mandarin Oriental Bosphorus’ta Türk tasarımcı Ömer Karaağaç ile bir araya geldi. Dunkel İstanbul’un kurucusu Karaağaç, Mike Tyson için özel olarak hazırladığı kolyeyi buluşmada ünlü boksöre hediye etti.

Mike Tyson’ın boynundaTürk tasarımcının imzası!
Tasarımı çok beğendiğini söyleyen Tyson, kolyeyi hemen boynuna taktı. İkili, bu özel anı fotoğraf ve videolarla ölümsüzleştirdi. Business Mag Türkiye’nin Eylül sayısında kapağına taşıdığı Ömer Karaağaç, özgün tasarımlarıyla bu kez imzasını dünya boksunun en ikonik isimlerinden birinin boynuna taşıdı.

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