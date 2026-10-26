 Mike Tyson’ın boynundaTürk tasarımcının imzası!

Dünya boksunun efsane ismi Mike Tyson, İstanbul’da Dunkel İstanbul’un kurucusu ve tasarımcı Ömer Karaağaç ile buluştu.

Karaağaç’ın Tyson için özel olarak tasarladığı kolye, efsane şampiyondan tam not aldı.

İstanbul’a gelen eski ağır sıklet dünya şampiyonu Mike Tyson, Mandarin Oriental Bosphorus’ta Türk tasarımcı Ömer Karaağaç ile bir araya geldi. Dunkel İstanbul’un kurucusu Karaağaç, Mike Tyson için özel olarak hazırladığı kolyeyi buluşmada ünlü boksöre hediye etti.



Tasarımı çok beğendiğini söyleyen Tyson, kolyeyi hemen boynuna taktı. İkili, bu özel anı fotoğraf ve videolarla ölümsüzleştirdi. Business Mag Türkiye’nin Eylül sayısında kapağına taşıdığı Ömer Karaağaç, özgün tasarımlarıyla bu kez imzasını dünya boksunun en ikonik isimlerinden birinin boynuna taşıdı.

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