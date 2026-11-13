Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül, dernek adına gerçekleştirdikleri 'Yapay Zeka ve Türkiye Müzik Endüstrisi' lansmanı sonrasında kamera karşısına geçti.



Yapay zekayla ilgili Ergül, "Müzisyenler çok korkmasın, biz önlemleri aldıktan sonra yapay zekadan korkmaya gerek yok. Müziği kolaştıran unsur olarak değerlendirebiliriz. Bu zamana kadar yapay zekanın başarılı bir beste ve söz yazdığı görülmedi" dedi.

Ergül, "Sanatçılar yapay zeka konusunda ikiye bölünmüş durumda" sözlerine, "Yapay zeka bir şarkıcının yaptığı eseri asla yapamaz! İleride de bu konuda başarılı olamaz diye düşünüyorum. Yapay zekayla mücadele etme imkanı yok ama... Sadece Türkiye'nin değil dünyanın sorunu... Başarılı olduğu tek alan aranjeler... Aranjörlerin kaygı taşımasını anlıyorum. Ancak burada da başarılı aranjörler yapay zekayla işlerini birleştirdiğinde stüdyoda kolaylık sağlayacak. 5-6 sene önce bir sesi düzeltmek için haftalarca uğraşıyorlardı şimdi bir dakika düzeltebiliyorlar" açıklamasını yaptı.



DİZİLERİN TEK PROBLEMİ TELİF DEĞİLDİR

Ergül, "Sanatın öldüğünü düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Düşünmüyorum. Sanatı insan ve sanatçı yaratır. Sanatçı var olduğu sürece sanat yaşar. Tüm dünyada yapay zekanın karşımıza çıkardığı ne varsa hepsi insan ürünüdür. Kendisi asla bir şey var edemez" diye cevap verdi.

Ergül, "Dizi sektörü bir kriz yaşıyor, projelerde telif nedeniyle şarkıların kullanılmaması tartışılıyor" sözlerine, "Dizilerin tek problemi telif değildir. Telif orada devede kulak bile değil. Zaten geleneksel medyadan da yeteri kadar telif alamıyoruz" şeklinde konuştu.

TELAFFUZ EDİLEN RAKAMLAR DOĞRU

Sanatçıların yılbaşı gecesi astronomik rakamlar almasına ise Ergül, "Telaffuz edilen rakamların büyük bölümü doğru... Yılbaşında ilgi oluşuyor ve o yüzden müzisyenlerin rakamı iki katına çıkıyor. Arz-talep meselesi... Yoğun talep oluşunca astronomik rakamlar ortaya çıkıyor. Bazen 1-1.5 ve 2 milyon dolar yazılıyor ama ben Türkiye'de 1-2 kişi dışında sahnesinin bu rakamlar edebileceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

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