Başarılı projelere imza atan ödüllü yönetmen Meryem Beyza Er, üçüncü uzun metrajlı sinema filmi “Öyle Değil” için hazırlıklara başladı.

Köklerine ve doğduğu topraklara dönme kararı alan yönetmen, bu yeni filminde hem derinlikli bir kadın hikayesini beyaz perdeye taşıyacak hem de Kayseri’nin eşsiz kültürel ve coğrafi zenginliklerini sinemanın büyüleyici diliyle sinemaseverlerle buluşturacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nden ve TRT 12 Punto’dan destek alan “Öyle Değil” filminin çekimleri için geri sayım başladı. Oyuncu çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği proje, mart ayında Kayseri'de çekilecek.



Senaryosu Mert Selek tarafından kaleme alınan, yapımcılığını ise Kum Film’in üstlendiği yapım, sinemaseverleri sarsıcı bir iç hesaplaşmaya davet ediyor.

Film; hayallerini ve bireysel arzularını bastırarak evliliklerini sürdürmeye çalışan bir çiftin hikayesini anlatıyor. Derin psikolojik çöküşler, kimlik arayışı ve sessiz kabullenişler arasında sıkışıp kalan ana karakterin, hayatının asıl gerçekliğiyle yüzleşme süreci çarpıcı bir dille işleniyor.



Yıllar sonra köklerine dönmenin heyecanını yaşayan yönetmen Meryem Beyza ER, bu projeyi sadece sanatsal bir anlatı olarak değil, aynı zamanda doğduğu şehre duyduğu vefanın bir nişanesi olarak görüyor. Er; Kayseri'nin güçlü ekonomik birikimini, küresel standartlardaki lüks yaşam tarzını ve modern yüzünü sinemanın diliyle görünür kılmayı hedefliyor.



Erciyes’in eteklerinden Kayseri’nin modern hayatına uzanan bu sinematografik yolculuğun, hem ulusal ve uluslararası festivallerde hem de bölge turizminde büyük ses getirmesi bekleniyor.

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