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Menderes Samancılar eşi Funda Samancılar ile Nişantaşı'nda ortaya çıktı

Menderes Samancılar eşi Funda Samancılar ile Nişantaşı'nda ortaya çıktı

Menderes Samancılar eşi Funda Samancılar ile Nişantaşı'nda ortaya çıktı

Snob Magazin'in özel haberine göre; Menderes Samancılar, sanatçı Soner Olgun'un cenazesinden çıktıktan sonra 25 yıldan fazla evli olduğu yönetmen eşi Funda Samancılar ile görüntülendi.

 Menderes Samancılar eşi Funda Samancılar ile Nişantaşı'nda ortaya çıktı


Çift, Nişantaşı'nda el ele el ele objektiflere takıldı.

Menderes Samancılar eşi Funda Samancılar ile Nişantaşı'nda ortaya çıktıMenderes Samancılar eşi Funda Samancılar ile Nişantaşı'nda ortaya çıktı

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