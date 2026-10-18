 Menderes Samancılar eşi Funda Samancılar ile Nişantaşı'nda ortaya çıktı

Snob Magazin'in özel haberine göre; Menderes Samancılar, sanatçı Soner Olgun'un cenazesinden çıktıktan sonra 25 yıldan fazla evli olduğu yönetmen eşi Funda Samancılar ile görüntülendi.



Çift, Nişantaşı'nda el ele el ele objektiflere takıldı.

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