Meme Kanseri Farkındalık Ayı’na özel buluşma

X Eroğlu Holding, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında hayata geçirdiği “Kontrol EtMEME Engel Değil!” projesiyle erken teşhisin önemine dikkat çekti. Proje kapsamında Dr. Merve Demir Güzel ve Colin’s CEO Office Başkanı Ergin Erşin, Holding çalışanlarıyla bir araya geldi. Ekim ayı boyunca çalışma alanlarından dijital iletişim mecralarına uzanan farkındalık çalışmaları gerçekleştiren X Eroğlu Holding, etkinliğe katılan tüm çalışanlar adına Meme Sağlığı Derneği’ne (MEMEDER) bağışta bulundu.

X Eroğlu Holding, 1–31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında, sağlık kontrollerinin ertelenmemesi konusunda bilinç oluşturmak amacıyla “Kontrol EtMEME Engel Değil!” projesini hayata geçirdi. Erken teşhisin hayat kurtaran önemine dikkat çeken Holding, proje kapsamında çalışanlarına yönelik özel bir farkındalık buluşması düzenledi.

Ekim ayı boyunca sürdürülen proje kapsamında kurum içi iletişim alanları farkındalık mesajlarıyla donatılırken, Holding'in kurumsal logosu da dijital mecralarda pembe renge dönüştürüldü.

ÇALIŞANLARA ÖZEL BİLGİLENDİRME ETKİNLİĞİ

21 Ekim’de gerçekleştirilen etkinlikte Dr. Merve Demir Güzel, X Eroğlu Holding çalışanlarıyla bir araya geldi. Meme kanserinde erken teşhisin önemi, düzenli sağlık kontrolleri, tarama yöntemleri ve meme sağlığı konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi paylaşan Güzel, erken dönemde harekete geçmenin önemini vurguladı.

Çalışanların meme sağlığına ilişkin merak ettikleri soruların da ele alındığı buluşmada, düzenli kontrollerin aksatılmaması ve sağlık konusunda bilinçli adımlar atılması gerektiğine dikkat çekildi.



ERGİN ERŞİN, “KANSERLE MÜCADELEDE YOL ARKADAŞLIĞI” DENEYİMİNİ PAYLAŞTI

Etkinliğin bir diğer konuşmacısı olan Colin’s CEO Office Başkanı Ergin Erşin, “Kanserle Mücadelede Yol Arkadaşlığı” başlıklı konuşmasında, eşinin kanserle mücadele sürecinde yaşadıklarını ve edindiği deneyimleri çalışanlarla paylaştı.

Kanserle mücadeleyi bir hasta yakınının gözünden ele alan Erşin, bu süreçte sevdiklerinin yanında olmanın, dayanışmanın ve duygusal desteğin önemine dikkat çekti. Kendi yaşamından örneklerle sürecin bireysel ve ailevi boyutlarını aktaran Erşin, kanserle mücadelenin yalnızca hastaları değil, onların en yakınındaki kişileri de etkileyen bir süreç olduğunu vurguladı.

Eroğlu: “Erken Teşhis Konusunda Oluşturacağımız Farkındalık, Bir Hayata Dokunabilir”

X Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Eroğlu, farkındalık projesine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Sağlık söz konusu olduğunda ertelediğimiz her kontrolün ne kadar önemli olabileceğini hatırlamamız gerekiyor. ‘Kontrol EtMEME Engel Değil!’ projemizle çalışanlarımızın kendi sağlıklarına zaman ayırmalarını ve düzenli kontrollerini ihmal etmemelerini teşvik etmek istiyoruz. Bu farkındalığı önce çalışma arkadaşlarımızla paylaşmayı çok önemsiyoruz. Erken teşhis konusunda oluşturduğumuz farkındalığın bir kişinin bile hayatına dokunması bizim için çok değerli. Çünkü sağlığımıza ayıracağımız zaman, kendimize ve sevdiklerimize verebileceğimiz en önemli değerlerden biri.”

X Eroğlu Holding Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Memnune Akdeniz, projenin kurum içi iletişim ve toplumsal farkındalık boyutuna ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“X Eroğlu Holding olarak sosyal sorumluluk projelerimizi, davranışlara dokunabildiğimiz ve toplumsal fayda oluşturabildiğimiz önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. ‘Kontrol EtMEME Engel Değil!’ projemizi de bu anlayışla, tek bir etkinliğin ötesine taşıyarak ekip arkadaşlarımızın günlük yaşamlarında karşılık bulacak şekilde kurguladık. Amacımız, erken teşhisin önemini yalnızca hatırlatmak değil, sağlık kontrollerini ertelememe bilincini güçlendirmek ve bu farkındalığın çalışanlarımız aracılığıyla ailelerine, yakın çevrelerine ve topluma yayılmasına katkı sağlamak. Çünkü bizim için başarılı bir farkındalık çalışmasının gerçek değeri, ulaştığı kişi sayısından çok, insanların yaşamında oluşturabildiği olumlu değişimle ölçülüyor.”



KATILIMCILAR ADINA MEMEDER'E BAĞIŞ YAPILDI

X Eroğlu Holding, farkındalık buluşmasının toplumsal fayda boyutunu güçlendirmek amacıyla etkinliğe katılan tüm çalışanlar adına Meme Sağlığı Derneği'ne (MEMEDER) bağışta bulundu.

X Eroğlu Holding, “Değer Verdiğiniz Her Şey” anlayışı doğrultusunda, çalışanlarının sağlığını ve toplumsal farkındalığı odağına alan sosyal sorumluluk projeleriyle değer üretmeye devam ediyor.

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