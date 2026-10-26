  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Meme Kanseri Farkındalık Ayı’na özel buluşma

Meme Kanseri Farkındalık Ayı’na özel buluşma

Meme Kanseri Farkındalık Ayı’na özel buluşma

X Eroğlu Holding, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında hayata geçirdiği “Kontrol EtMEME Engel Değil!” projesiyle erken teşhisin önemine dikkat çekti. Proje kapsamında Dr. Merve Demir Güzel ve Colin’s CEO Office Başkanı Ergin Erşin, Holding çalışanlarıyla bir araya geldi. Ekim ayı boyunca çalışma alanlarından dijital iletişim mecralarına uzanan farkındalık çalışmaları gerçekleştiren X Eroğlu Holding, etkinliğe katılan tüm çalışanlar adına Meme Sağlığı Derneği’ne (MEMEDER) bağışta bulundu.

Meme Kanseri Farkındalık Ayı’na özel buluşma

X Eroğlu Holding, 1–31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında, sağlık kontrollerinin ertelenmemesi konusunda bilinç oluşturmak amacıyla “Kontrol EtMEME Engel Değil!” projesini hayata geçirdi. Erken teşhisin hayat kurtaran önemine dikkat çeken Holding, proje kapsamında çalışanlarına yönelik özel bir farkındalık buluşması düzenledi.

Meme Kanseri Farkındalık Ayı’na özel buluşma

Ekim ayı boyunca sürdürülen proje kapsamında kurum içi iletişim alanları farkındalık mesajlarıyla donatılırken, Holding'in kurumsal logosu da dijital mecralarda pembe renge dönüştürüldü.

ÇALIŞANLARA ÖZEL BİLGİLENDİRME ETKİNLİĞİ
21 Ekim’de gerçekleştirilen etkinlikte Dr. Merve Demir Güzel, X Eroğlu Holding çalışanlarıyla bir araya geldi. Meme kanserinde erken teşhisin önemi, düzenli sağlık kontrolleri, tarama yöntemleri ve meme sağlığı konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi paylaşan Güzel, erken dönemde harekete geçmenin önemini vurguladı.

Meme Kanseri Farkındalık Ayı’na özel buluşma

Çalışanların meme sağlığına ilişkin merak ettikleri soruların da ele alındığı buluşmada, düzenli kontrollerin aksatılmaması ve sağlık konusunda bilinçli adımlar atılması gerektiğine dikkat çekildi.

Meme Kanseri Farkındalık Ayı’na özel buluşma
ERGİN ERŞİN, “KANSERLE MÜCADELEDE YOL ARKADAŞLIĞI” DENEYİMİNİ PAYLAŞTI
Etkinliğin bir diğer konuşmacısı olan Colin’s CEO Office Başkanı Ergin Erşin, “Kanserle Mücadelede Yol Arkadaşlığı” başlıklı konuşmasında, eşinin kanserle mücadele sürecinde yaşadıklarını ve edindiği deneyimleri çalışanlarla paylaştı.

Kanserle mücadeleyi bir hasta yakınının gözünden ele alan Erşin, bu süreçte sevdiklerinin yanında olmanın, dayanışmanın ve duygusal desteğin önemine dikkat çekti. Kendi yaşamından örneklerle sürecin bireysel ve ailevi boyutlarını aktaran Erşin, kanserle mücadelenin yalnızca hastaları değil, onların en yakınındaki kişileri de etkileyen bir süreç olduğunu vurguladı.

Eroğlu: “Erken Teşhis Konusunda Oluşturacağımız Farkındalık, Bir Hayata Dokunabilir”
X Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Eroğlu, farkındalık projesine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Sağlık söz konusu olduğunda ertelediğimiz her kontrolün ne kadar önemli olabileceğini hatırlamamız gerekiyor. ‘Kontrol EtMEME Engel Değil!’ projemizle çalışanlarımızın kendi sağlıklarına zaman ayırmalarını ve düzenli kontrollerini ihmal etmemelerini teşvik etmek istiyoruz. Bu farkındalığı önce çalışma arkadaşlarımızla paylaşmayı çok önemsiyoruz. Erken teşhis konusunda oluşturduğumuz farkındalığın bir kişinin bile hayatına dokunması bizim için çok değerli. Çünkü sağlığımıza ayıracağımız zaman, kendimize ve sevdiklerimize verebileceğimiz en önemli değerlerden biri.”

Meme Kanseri Farkındalık Ayı’na özel buluşma

X Eroğlu Holding Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Memnune Akdeniz, projenin kurum içi iletişim ve toplumsal farkındalık boyutuna ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“X Eroğlu Holding olarak sosyal sorumluluk projelerimizi, davranışlara dokunabildiğimiz ve toplumsal fayda oluşturabildiğimiz önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. ‘Kontrol EtMEME Engel Değil!’ projemizi de bu anlayışla, tek bir etkinliğin ötesine taşıyarak ekip arkadaşlarımızın günlük yaşamlarında karşılık bulacak şekilde kurguladık. Amacımız, erken teşhisin önemini yalnızca hatırlatmak değil, sağlık kontrollerini ertelememe bilincini güçlendirmek ve bu farkındalığın çalışanlarımız aracılığıyla ailelerine, yakın çevrelerine ve topluma yayılmasına katkı sağlamak. Çünkü bizim için başarılı bir farkındalık çalışmasının gerçek değeri, ulaştığı kişi sayısından çok, insanların yaşamında oluşturabildiği olumlu değişimle ölçülüyor.”

Meme Kanseri Farkındalık Ayı’na özel buluşma
KATILIMCILAR ADINA MEMEDER'E BAĞIŞ YAPILDI
X Eroğlu Holding, farkındalık buluşmasının toplumsal fayda boyutunu güçlendirmek amacıyla etkinliğe katılan tüm çalışanlar adına Meme Sağlığı Derneği'ne (MEMEDER) bağışta bulundu.

X Eroğlu Holding, “Değer Verdiğiniz Her Şey” anlayışı doğrultusunda, çalışanlarının sağlığını ve toplumsal farkındalığı odağına alan sosyal sorumluluk projeleriyle değer üretmeye devam ediyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Sinan Güleryüz’ün sahnesinde Özge Özder sürprizi!
  Magazin

Sinan Güleryüz’ün sahnesinde Özge Özder sürprizi!

Soner Sarıkabadayı’dan sold out turne
  Magazin

Soner Sarıkabadayı’dan sold out turne

Centilmen dizisinin oyuncuları Kaan Miraç Sezen ve İlsu Demirci Nişantaşı'nda görüntülendi
  Magazin

Centilmen dizisinin oyuncuları Kaan Miraç Sezen ve İlsu Demirci Nişantaşı'nda görüntülendi

İlkay Şencan, yeni EP’si Origin ile Doğu ve Batı’yı dans pistinde buluşturuyor
  Magazin

İlkay Şencan, yeni EP’si Origin ile Doğu ve Batı’yı dans pistinde buluşturuyor

Aslı Sipahi 43’üncü yaşını Chucky’yle kutladı  
  Cemiyet

Aslı Sipahi 43’üncü yaşını Chucky’yle kutladı  

Aliye Uzunatağan'dan Kızılcık Şerbeti yapımcısına gönderme  
  Magazin

Aliye Uzunatağan'dan Kızılcık Şerbeti yapımcısına gönderme  