 Melis Minkari: Gözlükleri çok severim ama yüzüme oturmuyor

Melis Minkari, önceki gün Galataport İstanbul’da görüntülendi.



Mağazaları dolaşarak alışveriş yapan Minkari, “Bir arkadaşımla buluşmaya geldim. Repo günümüzü değerlendiriyoruz. Kafeye doğru yürürken gözlükçü gördüm, ona bakmaya girdim. Ben güneş gözlüklerini çok severim ama takamıyorum, yüzüme çok oturmuyor” dedi.

Yaz aylarını çalışarak geçirdiğini söyleyen Melis Minkari, “Yılbaşı yaklaştı artık. Yılı nasıl geçirdiğimi bilmiyorum ama güzeldi. Yoğun çalışıyoruz diye günleri bile karıştırıyorum bazen. Ama işimi sevdiğim için çalışmayı hiçbir zaman sorun etmem. En unutulmaz yılım da bu yıl oldu” ifadelerini kullandı.

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