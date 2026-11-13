  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Melis Minkari: Gözlükleri çok severim ama yüzüme oturmuyor

Melis Minkari: Gözlükleri çok severim ama yüzüme oturmuyor

Melis Minkari: Gözlükleri çok severim ama yüzüme oturmuyor

Melis Minkari, önceki gün Galataport İstanbul’da görüntülendi.

 

Melis Minkari: Gözlükleri çok severim ama yüzüme oturmuyor
Mağazaları dolaşarak alışveriş yapan Minkari, “Bir arkadaşımla buluşmaya geldim. Repo günümüzü değerlendiriyoruz. Kafeye doğru yürürken gözlükçü gördüm, ona bakmaya girdim. Ben güneş gözlüklerini çok severim ama takamıyorum, yüzüme çok oturmuyor” dedi.

 Melis Minkari: Gözlükleri çok severim ama yüzüme oturmuyor

Yaz aylarını çalışarak geçirdiğini söyleyen Melis Minkari, “Yılbaşı yaklaştı artık. Yılı nasıl geçirdiğimi bilmiyorum ama güzeldi. Yoğun çalışıyoruz diye günleri bile karıştırıyorum bazen. Ama işimi sevdiğim için çalışmayı hiçbir zaman sorun etmem. En unutulmaz yılım da bu yıl oldu” ifadelerini kullandı.

Melis Minkari: Gözlükleri çok severim ama yüzüme oturmuyor

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Sinan Albayrak'tan yapımcılara dizi ücreti göndermesi!
  Magazin

Sinan Albayrak'tan yapımcılara dizi ücreti göndermesi!

MESAM Başkanı Recep Ergül'den yapay zeka açıklaması
  Magazin

MESAM Başkanı Recep Ergül'den yapay zeka açıklaması

Hande Subaşı'ndan dizi açıklaması
  Magazin

Hande Subaşı'ndan dizi açıklaması

İpek Tenolcay: Kurtlar Vadisi ile hayatımın akışı değişti
  Magazin

İpek Tenolcay: Kurtlar Vadisi ile hayatımın akışı değişti

Savaş Özdemir, Haluk Bilginer’in yaptığı “Türkiye sineması” açıklamasına cevap verdi!
  Magazin

Savaş Özdemir, Haluk Bilginer’in yaptığı “Türkiye sineması” açıklamasına cevap verdi!

Asena’dan ilk kez evlilik itirafı!
  Magazin

Asena’dan ilk kez evlilik itirafı!