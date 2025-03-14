 Melis Kızılaslan 1001 Gece Masalları dizisinde

Melis Kızılaslan, 1001 Gece Masalları dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kızılaslan dizide cariye Eflin karakterine hayat verecek.

Rol aldığı Yargı, Kalp Yarası, Teşkilat, Ya Çok Seversen, İnci Taneleri, Sakla Beni, Esas Oğlan, Harman Yeri dizileri ve Gizli Dolap filminde performansıyla dikkat çeken Melis Kızılaslan, yeni bir projeyle seyirci karşısına çıkmak için gün sayıyor.



Oyuncu, Doğu’nun mistik atmosferinde geçen ve entrikalarla dolu bir saray hayatını konu alan 1001 Gece Masalları dizisinin kadrosuna dahil oldu.

ZEKÂSI, SADAKATİ VE HIRSIYLA ETKİLEDİ

Melis Kızılaslan, 1001 Gece Masalları'nda haremin baş kadınının sağ kolu olan ve zekâsıyla dikkat çeken cariye Eflin karakterine hayat verecek.

Başarılı oyuncu, yeni dizisi için heyecanlı: "Eflin karakteri, zekâsı ve derinliğiyle beni çok etkiledi. Onun duygusal yolculuğunu izleyiciyle buluşturmak benim için büyük bir heyecan. Bu rol, kariyerimde özel bir yere sahip olacak."

YAKINDA YAYINA GİRECEK

Merakla beklenen 1001 Gece Masalları, çok yakında bir dijital platformda izleyiciyle buluşacak. Melis Kızılaslan'ın hayat verdiği Eflin karakteri de zekâsı, sadakati ve hırsıyla saraydaki dengeleri değiştiren kilit bir figür olarak büyük ses getirecek.

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