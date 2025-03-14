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Melis Kızılaslan 1001 Gece Masalları dizisinde

Ünlü oyuncu Melis Kızılaslan 1001 Gece Masalları dizisinde... İşte detaylar...

Melis Kızılaslan 1001 Gece Masalları dizisinde

Melis Kızılaslan, 1001 Gece Masalları dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kızılaslan dizide cariye Eflin karakterine hayat verecek.

 Melis Kızılaslan 1001 Gece Masalları dizisinde

Rol aldığı Yargı, Kalp Yarası, Teşkilat, Ya Çok Seversen, İnci Taneleri, Sakla Beni, Esas Oğlan, Harman Yeri dizileri ve Gizli Dolap filminde performansıyla dikkat çeken Melis Kızılaslan, yeni bir projeyle seyirci karşısına çıkmak için gün sayıyor.

 Melis Kızılaslan 1001 Gece Masalları dizisinde


Oyuncu, Doğu’nun mistik atmosferinde geçen ve entrikalarla dolu bir saray hayatını konu alan 1001 Gece Masalları dizisinin kadrosuna dahil oldu.

 Melis Kızılaslan 1001 Gece Masalları dizisinde

ZEKÂSI, SADAKATİ VE HIRSIYLA ETKİLEDİ
Melis Kızılaslan, 1001 Gece Masalları'nda haremin baş kadınının sağ kolu olan ve zekâsıyla dikkat çeken cariye Eflin karakterine hayat verecek.

 Melis Kızılaslan 1001 Gece Masalları dizisinde

Başarılı oyuncu, yeni dizisi için heyecanlı: "Eflin karakteri, zekâsı ve derinliğiyle beni çok etkiledi. Onun duygusal yolculuğunu izleyiciyle buluşturmak benim için büyük bir heyecan. Bu rol, kariyerimde özel bir yere sahip olacak."

 Melis Kızılaslan 1001 Gece Masalları dizisinde

YAKINDA YAYINA GİRECEK
Merakla beklenen 1001 Gece Masalları, çok yakında bir dijital platformda izleyiciyle buluşacak. Melis Kızılaslan'ın hayat verdiği Eflin karakteri de zekâsı, sadakati ve hırsıyla saraydaki dengeleri değiştiren kilit bir figür olarak büyük ses getirecek.

 

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