Talent Co. ve Bumm Creator Content Company ortaklığında kurulan Youtube kanalı Loop TV için hazırlanan altı bölümlük mini dizi “Bazen Olmaz”, başrolünde Melis İşiten ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Her biri yaklaşık 15 dakika süren dizide Melis İşiten, Neslihan karakteriyle altı bölüm boyunca hikâyenin merkezinde yer alırken, her bölümde farklı bir erkek oyuncu konuk oluyor.



Yönetmenliğini Umut Evirgen’in yaptığı, senaryosunu Merve Göntem’in kaleme aldığı yapımcılığını Fatih Kınacı, İlkay Doğan ve Ayça Çinkitaş Kardeş’in üstlendiği Bazen olmaz İstanbul’da sete çıktı.

Kırk yaşına girmesine sayılı günler kalan Neslihan, yeni yaşına aklını uzun zamandır kurcalayan bir sorunun cevabını bularak girmek ister: “Benimle neden olmadı?” Arkadaşlarının çoğu evlenmiş, çocuk sahibi olmuş ve hayatlarında yeni bir düzen kurmuştur. Kendi geçmiş ilişkilerini sorgulamaya başlayan Neslihan, terapistinin önerisiyle hayatına giren erkeklere tek tek ulaşmaya karar verir. Altı farklı erkekle altı ayrı buluşma gerçekleştirirken hepsine aynı soruyu yöneltir: “Neden olmadı? Neden evlenmedik?”

Bir hafta sürecek bu sıra dışı yüzleşmede Neslihan’ı birbirinden farklı cevaplar, beklenmedik itiraflar ve eğlenceli karşılaşmalar beklemektedir. Peki, aradığı cevabı bulabilecek midir? Her bölüm konuk oyuncu olarak kadrosunda birbirinden sevilen isimlerin yer aldığı Bazen Olmaz çok yakında Loop TV’de başlıyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.